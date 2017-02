Opitý vodič pred súdom: Žiaden rozsudok už nevráti trom deťom milovanú matku!

Nevedia sa zmieriť so smrťou milovanej osoby! Za svojou mamičkou smútia jej tri malé deti, manžel za ženou a rodičia za svojou jedinou dcérou Klaudiou Tóth Molnárovou († 35) z Kráľovského Chlmca (okres Trebišov). „Bodaj by už do konca svojho života nikdy nepocítil pokoj v duši za to, že mi zabil dieťa a vzal trom malým sirotám ich milovanú mamičku,” odkázala Margita Molnárová (60) opitému vodičovi Jánovi Hetnerovičovi (53).