Opitý vpálil do chodcov, matku troch detí zabil: Neuveríte, na čo sa vyhováral

Pred rokom, začiatkom augusta, vpáll J. Hetnerovič v sobotu ráno autom do dvoch chodkýň na Hlavnej ulici v Kráľovskom Chlmci.

Matku troch detí, ktorá šla kúpiť chlieb pre svoje tri deti Mária (6), Filipa (13) a Dominiku (15), Klaudiu Tóth Molnárovú (+35), po náraze prehodilo cez kapotu. Jej telo letelo vzduchom, prerazilo výplň autobusovej zastávky a dopadlo na betónový chodník.

Bola na mieste mŕtva, ani rýchly lekársky zásah by jej nepomohol. Druhá žena utrpela vážne zranenia, zlomeniny a tržné rany takmer na celom tele. Týždne bezmocne preležala na nemocničnom lôžku, doteraz má následky.

V noci pil, ráno sadol do auta

Vysvitlo, že bývalý futbalový funkcionár a podnikateľ Hetnerovič pred jazdou celú noc popíjal s kamarátom. Prestal chľastať ráno o tretej, no o deviatej už sadol za volant a spôsobil nehodu s fatálnymi následkami. Síce sa vyhováral, že netušil, že má v krvi ešte zostatkový alkohol a nemal v úmysle niekomu ublížiť, nepomohlo mu to.

Ani to, že sa snažil časť viny hodiť na spolujazdca, s ktorým popíjal. “Po prejdení kruhového objazdu a po tom, ako som z dôsledku šmyku či defektu vyšiel na obruník a následne na trávu, sa na mňa pri hľadaní cigariet hodil, buchol ma do pravej ruky s ktorou som držal volant a to malo dôsledok na ďalší priebeh nehody,” opakoval viackrát.

Znalec bol nekopromisný

No nielenže spolujazdec ako svedok toto tvrdenie odmietol, ale súdny znalec z odboru cestnej dopravy Ladislav Sarvaš dokázal pravý opak.

Podľa neho pri prejdení ľavotočivej zákruty odstredivá sila telo spolujazdca tlačila napravo, k dverám, a nie opačne.

Pripustil, že spolujazdec sa mohol zvaliť na vodiča po opustení vozovky a vyjdení na obrubník. No to už nemalo vplyv na zmenu jazdy. “Prečo ste zišli z vozovky? Žiadne brzdné stopy sa nenašli. Vaše reakčné schopnosti boli vplyvom alkoholu a stredného stupňa opitosti značne ovplyvnené,” vyhlásil znalec, ktorý bol prizvaný k dokumentovaniu miesta nehody.

Podľa neho šiel Hetnerovič v obci po prejjdení kruháča 78 až 82 km rýchlosťou. Sarvašove závery sú jednoznačné: “Ak by šiel obžalovaný povolenou rýchlosťou 50 km, pri alkoholom neoslabenej reakcii a správnej technike jazdy, by pri brzdení zastavil ešte 14 metrov pred miestom zrážky.”

Chcel nový posudok

Obhajkyňa žiadalo o možnosť doloženia súkromného znaleckého posudku, no senát takýto návrh zamietol s tým, že od nehody už ubehol rok a mali na to dosť času.

Pre svojho klienta žiadala nepodmienečný trest. Prokurátor trval na base natvrdo v hornej hranici trestnej sadzby, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 4 do 10 rokov väzenia. A na doživotnom zákaze šoférovania.

Sudca mu vstúpil do svedomia

Obžalovaný v záverečnej reči predviedol emotívny plač, a ľútosť nad tým, čo sa stalo. No takmer po celý čas rozprával iba o sebe, ako ho to zasiahlo, ako ťažko to znáša, čo zažíva, že sa s tým nevie vyrovnať, že on s tým bude musieť žiť do konca života, ako sa spytuje, prečo sa to stalo práve jemu, že ho nič nebavilo a podobne.

Sudca si neodpustil poznámku a pri odôvodňovaní trestu mu nabrýzgal: “Stále ja, ja, ja. Iba okrajovo spomínate obete. Verbálne vyjadrujete ľútosť, ale iba formálne. Doteraz ste neurobili nič na uľahčenie situácie poškodených. Keby ste boli chlapom a mali charakter, povedali by ste, že som vinný a budem znášať následky.”

Na rade je odvolacie konanie

Obhajkyňa ihneď zahlásila podanie odvolania, prokurátor sa nevyjadril. Rozsudok tak nie je právoplatný a rozhodovať bude krajský súd.

Odškodnenie troch detí je tak stále v nedohľadne a žijú na hranici chudoby.

Pritom ich otec zarába iba za minimálnu mzdu, nemôže si dovoliť cestovať za prácou do zahraničia. Nebyť starostlivých starkých, nemali by ani na základné potreby. “Obžalovaný viackrát zdôraznil, že rozprával s našim zaťom Petrom (51) o odškodnení. To nie je pravda,” potvrdili obaja starí rodičia Juraj (62) a Margita (61).