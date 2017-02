Otec Dušan už vie, koho polícia obvinila z vraždy jeho dcéry: Odkaz hovorí za všetko

Podľa polície bola žena vlani v auguste zavraždená viacerými sečnými ranami do hlavy. Vrah ju vylákal z domu jej rodičov v nedeľu v noci. Vybehla iba v nočnej košeli s mobilom v ruke a až ráno sestra Tonka a rodičia zistili, že jej niet. Veroniku hľadali dva dni, našli ju v pondelok podvečer na kraji lesa nad obcou, kde ju vrah zabil. Košeľu mala vyhrnutú, od pása bola nahá.

Michail sa v minulosti zdržiaval na Slovensku, žil v Košiciach a istý čas aj u Veronikiných rodičov, neskôr sa presťahoval do Nemecka. Podľa našich informácií sa však policajti obávali, aby neušiel do Grécka. Niekoľko posledných mesiacov ho preto monitorovali operatívni pracovníci našej kriminálnej polície, slovenskí vyšetrovatelia boli aj pri jeho zadržaní.

V súčasnosti je za mrežami v Nemecku. V najbližších dňoch bude nemecký súd rozhodovať o jeho vydaní na trestné stíhanie na Slovensko. Hrozí mu 25-ročné väzenie až doživotie.

Policajtom sa pri vyšetrovaní nepracovalo ľahko.

Keďže išlo o extrémny prípad, problematicky zháňali dôkazy, navyše podozrivý žil v zahraničí. Potrebovali preto získať aj presné informácie o mieste, pobyte a spôsobe života obvineného.

„Nechápem, ako to mohol urobiť. Videl som ju v truhle, bol to strašný pohľad,” povedal nám včera jej otec Dušan (55). „Je mi ho však ľúto! Je to úbožiak,” povedal, ale dodal, že keby ho stretol, napľul by mu do očí...

S Michailom bola dlho v kontakte jeho mladšia dcéra: „Nesmeli sme mu však naznačiť, že ho podozrievame. Osobne si myslím, že na vraždu si niekoho najal. Neverím, že to urobil sám!” Malý Miško (7) žil so svojím otcom v zahraničí.

Podľa dohody tam bol iba dočasne, lebo v okolí Vtáčkoviec nie je žiadna materská škola. Michail ho plánoval doviezť k jeho mame práve v čase, keď bola zavraždená, keďže od septembra mal susednej obci nastúpiť do prvého ročníka. „Miško je vraj v detskom domove. Budeme oňho bojovať,” tvrdí Miškov starý otec Dušan.