Otec Michaely († 20), ktorú zabila opitá vodička: Nekompromisný odkaz vinníčke!

Rodičia vinníčky tesne po nehode tvrdili, že vyhľadajú príbuzných obete. Nestalo sa. „V prvých týždňoch som chápal ich mlčanie, keďže aj pre túto rodinu to nie je jednoduché. Prijal by som ich prejav sústrasti a súcitu. Veď v živote sa kadečo stáva a rodina za to nemôže," povedal Michaelin otec.

Ostalo pri sľuboch

„Prešlo však odvtedy už dosť veľa času, aby si našli pár minút a prejavili nám sústrasť a súcit. Zároveň sa ospravedlnili za to, čo nám bezohľadnou jazdou, navyše pod vplyvom alkoholu spôsobila ich dcéra," dodal smutne.

Ospravedlnenie neprijme

Pán Michal bez okolkov priznáva, že vtedy by bol prijal ich slová aj podanú ruku. Teraz už nie. „Veď ak by mali skutočný záujem o stretnutie s nami, už by tu dávno boli. Vinníčka keby chcela, tiež mohla napísať pár slov. Myslím, že jej chýba pokora a sebareflexia,“ dodáva Miškin otec.

Vrak v záhrade

Rodine smrť dcéry pripomína vrak auta v ktorom naposledy vydýchla. „Polícia nás požiadala, aby sme ho ešte nedali na vrakovisko, pre prípad, že by ho potrebovali kvôli vyšetrovaniu nehody."

Pri pohľade na zdemolované auto je jasné, že Michaela nemala najmenšiu šancu na prežitie. „Pitva ukázala, že dcéra si pri náraze zlomila väzy, okrem toho pri ňom došlo k vážnemu poškodeniu dôležitých vnútorných orgánov – pečene a srdca. Podľa toho čo mi bolo povedané, ani okamžitá lekárska pomoc by ju už nezachránila. Chudiatko, moje, ani si nestihla uvedomiť čo sa stalo,“ povzdychol si otec.

