Zronený otec zavraždenej Veroniky († 27): Ako mohol jej vrah toto urobiť?

Veronika žila s Grékom Michailom Chatzitheodoridisom (31) asi rok u rodičov vo Vtáčkovciach. Potom odišli do Nemecka, odkiaľ však mladá žena ušla domov a s druhom sa rozišla. Synček ostal s ním, na Slovensku mu nevedeli vybaviť škôlku. Vlani v lete sa však mal vrátiť do Vtáčkoviec a nastúpiť do školy. Lenže tesne pred jeho plánovaným príchodom Veroniku zavraždili. Podľa polície je za tým práve Michail.

Čítajte viac Rodičia zavraždenej Veroniky naďalej bojujú o vnuka: Vrah im poslal mrazivú správu

Šokovaní Veronikini rodičia ho vždy podozrievali. Ale kým oni žialili za dcérou, on nesmútil. V Nemecku sa oženil s inou ženou a už má s ňou dokonca aj dieťa. „Oznámili mi to policajti po jeho zadržaní. Už mi je to jasné: oženil sa a prišiel na Slovensko zabiť Veroniku, aby mu nevzala chlapca,“ tvrdí Veronikin otec Dušan (55). Uvažuje, že motívom mohli byť sociálne dávky na syna. Obvineného muža zadržali slovenskí a nemeckí policajti v Nemecku 19. januára.

Obvinili ho z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Naši požiadali nemecké súdy o vydanie Michaila na trestné stíhanie na Slovensko. „Doposiaľ sme zo strany nemeckých orgánov neboli upovedomení o ich rozhodnutí,“ informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Miško je v opatere nemeckej sociálnej kurately.

„Budeme robiť všetko pre to, aby sa vrátil tam, kde má vzťah, kde bude vedieť nájsť korene,“ uviedla Andrea Cisárová z Centra medzinárodnoprávnej ochrany detí. Rozhodne nemecký súd, lebo dieťa tam viac ako rok žilo. Podľa Cisárovej sú starí rodičia zo Slovenska vo výhodnej pozícii, lebo ako prví požiadali o zverenie vnuka do výchovy. V hre je i Miškova stará mama v Nemecku. „Ale rodina na Slovensku mu vie dať viac ako ona v Nemecku,“ tvrdí Cisárová.