Peter nezvládol prípravu na Silvestra: Prišiel o 9 prstov!

Čo sa počas tragédie stalo zatiaľ nie je isté. Na miesto udalosti dorazili v krátkej chvíli hasiči. No nemali čo hasiť. Rýchlo však museli ratovať zraneného muža, ktorý sa zvíjal od bolesti v kaluži krvi. S ťažkými zraneniami ho privolaní záchranári transportovali do prešovskej nemocnice.

Prišiel o 9 prstov

Mal obviazané obe ruky, hlavu i jedno oko. Bol pri vedomí, lekári ho ihneď podrobili operačnému zákroku, ktorý trval niekoľko hodín. "Muž utrpel rozsiahle devastačné poranenia oboch rúk a aktuálne ho čaká ďalšia operácia,” uviedla hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková. Podľa našich informácií mal prísť o 9 prstov.

Jeho stav je zatiaľ stabilizovaný. Prípad vyšetruje polícia, miesto výbuchu niekoľko hodín dokumentovali, na pomoc si privolali aj expertov z košického kriminalistického ústavu. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.

Vyrábal na kolene

Miestni hovoria o zranenom mužovi ako o kutilovi a domácom majstrovi. „Aj tak je však nepochopiteľné, že si chcel podomácky vyrobiť pyrotechniku, veď teraz sa dá kúpiť všetko od výmyslu svet,“ povedala suseda zraneného muža. „Peter žije sám s matkou, keďže je slobodný, pomáhali si ako sa dalo a teraz také nešťastie. Najhoršie na tom je, že si to spôsobil sám,“ doplnil ženu jej manžel.

Výzva od policajtov

Polícia na základe tohto smutného prípadu varuje, aby ste si pri kúpe zábavnej pyrotechniky dávali pozor na to, čo beriete domov. S pyrotechnikou počas Vianoc a Silvestra však manipuluje kdekto. Mnohí už na to doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným zrakom a neraz aj životom. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že pyrotechnika nepatrí do rúk detí.