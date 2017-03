Po tragickej nehode je celá rodina v nemocnici: Ešte nevedia, že ich anjelik je v nebi

K nehode dvoch áut, Volkswagenu Golf a Fiata Punto, došlo v nedeľu popoludní. „Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Prešova a zo Sabinova s dvoma autami,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ operačná dôstojníčka z Prešova. „V jednom z áut sa zranili piati členovia rodiny G. zo Sabinova,“ informoval hovorca záchranárov Boris Chmel.

„V najťažšom stave bol ani nie dvojmesačný chlapček Dávidko, ktorého záchranári na mieste oživovali. V kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii ho previezli do prešovskej nemocnice.“ Podľa našich informácií dieťatko krátko nato na následky vážnych zranení zomrelo. Jeho bračekovia (2, 4) utrpeli zranenia v oblasti hlavy. Štvorročného museli vo veľmi vážnom stave odviezť na neurochirurgiu do Košíc. Rodičia detí, mama Veronika (29) a otec Peter (35), majú početné zlomeniny a poranenia hrudníka.

Príbuzní nám povedali, že manželia ešte nevedia, že ich najmenší anjelik je už v nebíčku. „Nikto nemá odvahu im to povedať. Dokonca ani lekári to teraz neodporúčajú,“ povedala plačúca žena. „Sú hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Sú mimo ohrozenia života,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková. Vodič druhého auta (28) skončil s otrasom mozgu a so zranením hrudníka tiež na nemocničnom lôžku. Zo zdroja blízkeho polícii sme sa dozvedeli, že práve mladík by mal byť vinníkom tragickej nehody.