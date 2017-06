Po viac ako 11 rokov znovu ožije: Pýchu Rožňavy opravujú

Miesto, ktoré v minulosti vyhľadávali Rožňavčania na oddych a turisti ako zastávku v putovaní po historických objektoch mesta sa dočkali. Fontána bola vybudovaná v rokoch 1973 až 1975 a jej autorom je rožňavský rodák, Dezider Köves. Sedem kahancov na fontáne znázorňuje sedem storočí slávnej baníckej histórie v meste. V minulosti ju nazývali aj Banícky orloj. Kahance svietili a nechýbala ani zvonkohra. Tá hrala v intervaloch nástupu baníkov do práce. Neskôr to bol úryvok z baníckej hymny.

S myšlienkou opraviť fontánu prišiel primátor

"Banícky orloj bol už roky zanedbaný a nefunkčný. Celú fontánu očistia od nečistôt, plesní, prachu. Už je hotová aj nová prípojka vody. Robí sa nová elektroinštalácia a revízia elektrosúčastí. Vnútro bazénového telesa predelia, takže voda bude len v časti, kde sú vtoky z jednotlivých kahancov. Do fontány namontujú vodotrysk s tromi výstrikmi do rôznej výšky, ktoré budú osvetlené, voda bude vtekať siedmimi otvormi spod každého kahanca," hovorí primátor Burdiga.

Bude aj hrať

Primátor prezradil, že fontána bude aj hrať, tak ako to bolo v minulosti. "Následne ešte inštalujú do vnútra jednoduchú audio techniku, ktorá bude hrať po celý deň," povedal Burdiga. Práce začali tento týždeň a mali by byť ukončené v polovici augusta. Slávnostné odhalenie fontány je plánované na 14. septembra 2017, kedy sú Dni mesta. Fontána bude fungovať aj vo večerných hodinách.

Skrášlia aj okolie

Okrem fontány pozornosť zamerali aj na okolie. Toto miesto tak budú môcť Rožňavčania a turisti využívať na strávenie príjemného oddychu v meste. "Budú tam nové lavičky, smetné koše a kvetináče, opravíme poškodený asfalt a verejné osvetlenie. Práce vyfinancujeme z vlastných peňazí, ktoré sú určené na opravu mestského majetku," uzavrel primátor Rožňavy.