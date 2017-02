Otec zavraždenej Veroniky (+ 27): Kvôli vnúčikovi Miškovi sme už v kontakte s Nemeckom

Veronikini rodičia od začiatku tušili, že o dcéru ich pripravil jej druh. Ich kruté podozrenie potvrdila polícia. Gréka Michaila Chatzitheodoridisa v Nemecku zadržali a je vo vyšetrovacej väzbe. Čo predchádzalo Veronikinej brutálnej vražde, nám prezradil jej otec Dušan (55). S Michailom vraj vychádzal dobre, mladí u nich rok bývali. „Z jeho strany som nič nezbadal. Grilovali sme, chodili do lesa na huby. Ako sa správal k nej, dcéra nechcela prezradiť,“ povedal Dušan.

Potom sa pár aj so synčekom Miškom odsťahoval do Nemecka. „Mali nezhody, dcéra mi volala, aby som prišiel po ňu. Tak som ju aj s vnukom doviezol domov do Vtáčkoviec,“ hovorí nešťastný otec. „Veronika tu mala prácu, ale Miško nakoniec ostal u otca, lebo sme mu tu nevedeli nájsť škôlku. Ale vlani v lete sa mal vrátiť a od septembra nastúpiť do prvého ročníka v Budimíre,“ vysvetľuje Dušan.

Obvinenie Michaila ho neprekvapilo. „Boli v tom drogy a alkohol. Mal s tým vraj problémy,“ vysvetľuje. „Týždeň po pohrebe pýtal Veronikin úmrtný list. Ktovie, čo chcel. Možno mala v Nemecku uzavretú nejakú poistku. Jasne, že sme mu ho neposlali,“ dodal. Až po vražde sa od príbuzných dozvedel, že Veronika im deň pred smrťou tvrdila, že Michail jej dovezie synčeka.

Dušan je presvedčený, že takto ju vrah vylákal z domu. „Myslela si, že jej vedie syna, tak šla ochotne von,“ smutne hovorí otec. „O to je to horšie, že vlastnému decku zabil matku!“ narieka. Rodine teraz záleží iba na jedinom: aby Miško, ktorý je v detskom domove v Nemecku, ostal u nich. „Požiadame o zverenie do starostlivosti. Manželka, ktorá to psychicky ťažko znáša, v ňom bude mať trochu Veroniky,“ potvrdil Dušan.

Už požiadali o pomoc. „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol starým rodičom poradenstvo. Sú v kontakte s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré je oprávnené v prípadoch s medzinárodným rozmerom konať,“ informovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Starým rodičom už pomáhajú

Naše kompetentné orgány už podnikli kroky, aby sa mohol Miško vrátiť na Slovensko k starkým. „Okamžite sme oslovili náš partnerský orgán v Nemecku. Komunikujeme s príslušným úradom, ktorý má na starosti maloleté dieťa. Robíme kroky, aby sa vrátil k starým rodičom, pretože sú biologická rodina. Budeme sa snažiť robiť všetko pre to, aby šiel tam, kde má vzťah, kde bude vedieť nájsť svoje korene,“ uviedla Andrea Cisárová z Medzinárodnoprávnej ochrany detí.