Pod Tatrami obmedzia dopravu: Na toto sa pripravte!

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bude spoločne zabezpečovať mestská polícia i policajný zbor. „Z našej strany bude zabezpečený verejný poriadok v miestach rýchlostných skúšok,“ povedal zástupca Okresného riaditeľa Policajného zboru v Poprade Rastislav Polakovič.

Najkritickejším dňom bude piatok, hlavne rýchlostná skúška v meste Poprad, to bude zároveň aj najväčšou skúškou pre policajtov.

Štyridsiatyštvrtý ročník súťaže Rallye Tatry odštartuje v piatok 26. mája, hlavný organizátor dvojdňovej súťaže, AOS klub Poprad, pripravil pre súťažné posádky trať prechádzajúcu tromi okresmi, Popradským, Spišskonovoveským a Rožňavským.

Popradčania i obyvatelia lokalít by sa mali pripraviť na odklon dopravy. „Myslím si, že uzávierky budú vyznačené tak, že to bude zreteľné a zrejmé pre každého. Ten čas, keď ľudia nebudú môcť vojsť do určitých zón, nebude až taký dlhý, aby to spôsobilo veľké obmedzenie. Verím, že každý k tomu pristúpi zodpovedne, ide predsa o podujatie, ktoré zviditeľňuje mesto Poprad. Spolu to nejako zvládneme,“ povedal Štefan Šipula, náčelník mestskej polície v Poprade.

Podujatie spestrí kultúrny program

Súčasťou majstrovstiev bude aj niekoľko sprievodných podujatí v Poprade. Už vo štvrtok o 18:00 sa pred obchodným centrom na námestí sv. Egídia uskutoční autogramiáda najlepších jazdcov aj za účasti legendy svetového športu, Stiga Blomqvista, majstra sveta v rely z roku 1984.

V rámci sprievodného programu vystúpi hodinu pred slávnostným štartom, v piatok od 15:00, na pódiu pred nákupným centrom so svojím programom punk-regee kapela Smola a Hrušky a v sobotu od 13:00 svoje umenie predstaví Bon Jovi Revival.

Čítajte viac FOTO Šialenstvo v Tatrách: Spôsobila ho medvedica s mláďatami

V Dome kultúry v Poprade budú od 22. mája do konca júna vystavené práce detí z troch popradských ZUŠ na téme Nakresli Rallye.

Bezpečnosť aj počas sprievodných podujatí bude zabezpečovať mestská polícia.

Vyrobili poštovú pečiatku s motívom pretekov

Popradský klub filatelistov prišiel s iniciatívou vytvoriť pečiatku Rallye Tatry, ktorá bude počas súťaže k dispozícii na Hlavnej pošte 1 v Poprade.

Naposledy bola pečiatka s motívom Rallye Tatry vyrobená pred dvadsiatimi rokmi pri príležitosti súťaže v roku 1997. Navrhol ju Adrián Ferda, zamestnanec slovenskej pošty po konzultácii s popradským filatelistom Rastislavom Ovšonkom.

Ide o príležitostnú poštovú pečiatku, ktorú bude používať pošta Poprad 1 v piatok 26. mája počas celého dňa od 07:00 do 18:00. V tento deň ju môže pošta používať pre pečiatkovanie bežných zásielok.

Pečiatka bude na pošte aj v sobotu, avšak už nie na pečiatkovanie bežných zásielok, ale len na požiadanie, keďže ide o poštovú pečiatku s konkrétnym dátumom.

V minulosti bola príležitostná pečiatka pravidelnou súčasťou Rallye Tatry, slúžila na propagáciu akcie podobne ako v tomto roku, pričom prvýkrát bola k dispozícii už v roku 1971, informoval o tom tlačový tajomník podujatia Roman Ordelt.