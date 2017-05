Vo Veľkej Británii nútia ženy, často aj zo Slovenska, najmä do manželstiev s mužmi z Pakistanu, ktorí tam chcú získať pobyt. Podľa Angeliky Monárovej, ktorá riadi obchodnú jednotku Europolu pre obchodovanie s ľuďmi, ženy lákajú pod falošnými sľubmi. Najväčším lákadlom býva vidina opustenia chudobnej štvrte s perspektívou dobre platenej práce v Škótsku.

„Po príchode im však oznámia, že prácu pre nich nemajú a ak chcú zostať, musia sa vydať, aby získali občianstvo,“ uviedla Molnárová. Ženy sú pritom často aj sexuálne zneužívané. Stanica BBC preto poslala investigatívnu novinárku Sam Polingovú do východnej Európy, aby odhalila obete predávané gangom v Glasgowe na sex. Niektoré ženy našla aj na Slovensku.

Keď prišla do domu jedného dievčaťa, zistila, že mladá žena je opäť preč. Rodičia jej potvrdili, že ju opäť predali do zahraničia. Tím BBC vzápätí objavil ďalšie tri dievčatá, ktoré predali do Veľkej Británie na účely manželstva.

Na východnom Slovensku Polingová dokonca objavila dom, ktorý mal byť akousi tranzitnou budovou, kde sa dievčatá niekoľko dní držali a potom ich prepravili do Glasgowa. Yves Ogu, sociálny pracovník, v závere reportáže konštatoval: „Keďže väčšinou ide o dievčatá z rómskych osád, urobia z nich pekné ženy, umyjú ich, oblečú a pošlú za manželmi do Veľkej Británie, v tomto prípade do Škótska! Ak nemajú pas, v priebehu pár dní im ho bez problémov vybavia.“