Poprad prechádza na letný režim s voľným piatkom: A čo ostatné mestá?

„V čase od 16. júna do 15. septembra budú tri parkoviská v blízkosti námestia s bezobslužným parkovacím systémom spoplatnené v skrátenom režime, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 14:00,“ informoval riaditeľ Správy mestských komunikácií Peter Fabian. Konkrétne pôjde o parkoviská na Námestí sv. Egídia, pri OTB banke na Ulici J. Curie a tiež na Ulici D. Tatarku. Bežne sú parkoviská spoplatnené počas pracovného týždňa vždy do 16:00.

Dôvodom zmeny parkovacieho režimu je letná turistická sezóna. Ak sa tento systém osvedčí, mohli by sa pridať aj ďalšie mestá.