Kam sa hrabe Schwarzenegger! Táto Popradčanka ho zloží na lopatky ako nič!

Ella sa ako malé dievčatko zahľadela do plagátu Rachel McLish, ktorá vtedy bola Miss Olympia. A zaumienila si, že aj ona bude vyhrávať kulturistické a fitnes súťaže. Na tej prvej skončila posledná, ale vôbec ju to neodradilo. Všetkým chcela dokázať, že na to má. „Tvrdila som, že raz budem krásna a úspešná ako tá americká fitneska z plagátu,“ prezradila Ella dievčenské sny. A dosiahla to! Vyhrala viacero súťaží u nás i doma.

Titul ženy s najkrajšou figúrou získala na majstrovstvách sveta v Dubaji dokonca v štyridsiatke a po deväťročnej pauze! „Po narodení môjho dnes už 16-ročného syna Marca to bol najkrajší okamih. Pod pódiom ma povzbudzoval nielen on, ale aj môj 73-ročný otec a 25 kolegov,” spomína Ella. Vôbec nezapochybovala, že si ide po víťazstvo. „Verila som, že to dám. A môj otec, ktorý mi činky zakazoval, od radosti plakal,“ priznala Popradčanka.

Krátko nato prišli ďalšie obrovské triumfy: zlato na majstrovstvách Európy a striebro na najprestížnejšej fitnes súťaži Miss Olympia, ktorú založil Arnold Schwarzenegger. „Splnila som si sen, ktorý som snívala pri pohľade na plagát vtedajšej víťazky. Dokázala som si už všetko,“ hovorí Ella. Aj preto so súťažným športovaním prestala, ale chce pomôcť ďalším, ktorí túžia po úspechu. A je jedno, v akej oblasti sa chcú presadiť, hoci šport ostáva pre Ellu prioritou.

Vraví, že aj bez fyzického talentu, ale vďaka silnej vôli, sa dá dokázať všetko. „Nie je dôležitý cieľ, ale cesta, ktorou ideme,“ upozorňuje. Ona sama urobila pre naplnenie svojho sna všetko, hoci ju to stálo veľa odriekania. Keď súťažila, do čaju si nedala ani pol lyžičky medu. „A riadila som sa vyhlásením Arnolda Schwarzeneggera: Ignoruj neprajníkov, je to len závisť,“ dodala s úsmevom. Ella sa ním inšpirovala aj inak.

Pracuje v cestovnej kancelárii, ale ako členka Atana klubu úspešných motivuje iných, aby uspeli aj oni. Chodí podobne ako Schwarzenegger medzi nich a podporuje ich sebavedomie. „Pomáham ľuďom zarábať peniaze, cestovať s rozumom a plniť si svoje sny. Potenciál má každý z nás, len ho treba prebudiť. Každý má robiť to, čo ho baví. Ja ich k tomu len nakopnem, postrčím, usmerním, a keď začínajú pociťovať beznádej, zase naštartujem,“ vysvetľuje motivátorka.

Nikdy nezabúda na ženy a cvičenie, veď tým si sama prešla. „Ak vás nebaví športovanie, nájdite si iný pohyb, ktorý vám prinesie potešenie. Napríklad skupinové cvičenie pri hudbe alebo brušné tance. Niečo také, aby ste sa tešili na tréning,“ nabáda Ella.