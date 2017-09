Známe mesto na pokraji chaosu: Poslanci sa hádajú, je v tom alkohol!

Ani štvrtkové rokovanie zastupiteľstva neprinieslo pre vedenie samosprávy posun. Skupina poslancov naďalej odmieta fungovanie s primátorom, ktorého načapali opitého. Zastupiteľstvo tak museli zrušiť! „Máme morálny a spoločenský problém pokračovať s primátorom ďalej. Naďalej trváme na jeho odstúpení,“ trval na svojom Štefan Pčola, ktorý zastáva názor ďalších ôsmich poslancov mesta Poprad.

Napätie v Poprade bolo poriadne vystupňované. Do ôsmich “rebelov“ sa obula poslankyňa Beáta Sichrovská. „Nie ste tu preto, aby ste brzdili rozvoj mesta,“ karhala kolegov. Zároveň povedala, že im potrebuje osviežiť pamäť. „Skladali ste sľub ako poslanci, ktorým dali dôveru občania. Ak je to tak, že primátor pochybil, je to jeho osobné zlyhanie,“ vyhlásila.

Napätie v Poprade sa zdvihlo po tom, ako policajti nachytali primátora Jozefa Švagerka opitého. Po zastavení hliadkou nafúkal vyše 1,3 promile. Pred verejnosťou sa potom niekoľko dní ukrýval. Najprv poslal iba stanovisko s ospravedlnením i vyhlásením, že bude pripravený odstúpiť. Nekonkretizoval však kedy a či skutočne tak urobí.