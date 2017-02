Pred 88 rokmi namerali mínus 41: Babke Emílii (97) je z toho ešte aj teraz zima!

Vtedy mala deväť, ale na to ráno sa dodnes dobre pamätá. „Akoby to bolo dnes, išla som do školy aj so spolužiačkami, ktoré už nežijú. Prešli sme peši asi päť kilometrov, no premrzli sme až na kosť,“ spomína si babička, ktorá dnes býva v Domove dôchodcov v Detve a stále sa teší zo života. „Pamätám si, že sme mali obuté na nohách čižmy, v nich ešte onuce, ale ledva sme dýchali, zakrývali sme si tvár, oči aj ústa, všade vôkol boli na strechách cencúle dlhé až po zem,“ hovorí.

V školskej taške dievčatku Emílii zamrzlo aj mlieko. „Cestou do školy sme zaklopali na dvere niekoľkých domov, kde sme ľudí prosili, aby nám dovolili zohriať si ruky aj nohy. Celkove nám však zima neprekážala. Vtedy boli bežne mrazy, aj okolo mínus 30, a myslím si, že taká má byť zima, pretože oddýchnuť si potrebuje aj príroda,“ dodala posledná žijúca pamätníčka rekordného slovenského mrazu.

Na Masarykovom dvore pripomína tento deň kameň, kde je vyrytý dátum aj rekordná teplota. „Súčasné mrazy sa s tými z roku 1929 nedajú porovnať. Mrazy ešte budú, ale nepadnú už ani januárové hodnoty,“ prezradil nám klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. „Myslím si, že tohtoročná zima už vrchol dosiahla v januári,“ doplnil. V najbližších dňoch bude ustálené počasie, cez deň až do plus 5 – 6 stupňov, v noci však bude stále mrznúť.