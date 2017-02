Prenasleduje ich rana za ranou: Osudom skúšaná rodina doplatila na supermarkety!

Zo všetkého vážne ochorel a navyše mu zomrela mladšia dcéra. Napriek tomu nezúfa, nevzdáva sa a snaží sa druhej dcére Sabinke i manželke zabezpečiť lepší život.

Vilo (43) mal obchod s potravinami, vyučený stavbár si podnikanie v inom odbore užíval. “Mal som vysoké tržby, obchod bol mojou srdcovkou, trávil som tam celé dni. Platil som dane, našetril som si na auto, mal som veľkú radosť,” spomína.

No zrazu sa mu prestalo dariť. Ľudia čoraz častejšie nakupovali vo veľkých obchodných domoch. Začali mu klesať tržby a to ho položilo na kolená.

Chcel všetko zachrániť, tak si na rozšírenie sortimentu a nákup tovaru vzal pôžičky. No v panike si neuvedomil, že sú nevýhodné. Dostal sa do začarovaného kruhu a obchod musel zatvoriť. Aby neostali s manželkou Monikou (33) bez príjmu, vycestovali za lepšie platenou prácou do Čiech.

„Robili sme vo fabrike, no neplatili za nás zdravotné ani sociálne poistenie. Nevedeli sme o tom a znovu sme sa dostali do problémov. Prišli sme o byt aj o auto, ktoré nám vzal exekútor,” opisuje.

A hoci získali sociálny byt, pre nedoplatky prišli aj o ten. “Vtedy som vážne ochorel. Odpadol som a skončil v nemocnici. Nebol som schopný pracovať dlhé mesiace a ešte viac sme sa zadlžili,” dodáva.

