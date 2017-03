Príbeh, ktorý nás najviac dojal: Sofinkina radosť z bábiky

S Grétkou Bendíkovou (23) sa život nemaznal. Rodičia ju odvrhli, vyrastala v detskom domove. Snažila sa postaviť na vlastné nohy, ale puberta s ňou zamávala a rebelstvom si narobila iba problémy. Zaľúbila sa do narkomana a otehotnela. Nakoniec skončila na ulici. Do útulku sa dostala v siedmom mesiaci tehotenstva, pobudnúť tam mohla iba rok. Odvtedy sa aj so Sofinkou (2) sťahovali z jednej ubytovne do druhej. Nedávno sa jej podarilo získať do prenájmu jednoizbový byt.

No musela zainvestovať do jeho opravy všetky ťažko nadobudnuté úspory, aby bol vôbec obývateľný. „Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som dcérke zabezpečila pokojný život,” vraví so slzami na krajíčku. Hoci na prenájom ide celá jej materská, je rada, že má strechu nad hlavou. „Vždy je to lepšie, ako 11 eur za noc v ubytovni,” opisuje prežité peripetie.

„Nedopustím, aby mi dieťa vzali. Bola som bez nej tri mesiace a myslela som si, že zošaliem,” spomína na chvíle, keď bola jej Sofinka v pestúnskej starostlivosti. Nikdy nechce zažiť niečo podobné, preto robí, čo je v jej silách. „V byte som dávala nové omietky, lebo pôvodné opadali. Teraz prerábam kuchyňu,” opisuje. Zariadenie do novobudovaného domova získala od darcov. Nebyť ich, spí na zemi. Darovali jej gauč i postieľku pre malú.

Chýba jej však ešte množstvo vecí. Byt je na najvyššom poschodí, cez okná fúka, zišiel by sa jej koberec, aby dieťa nechodilo po studenej podlahe. Skromné žieňa si napriek tomu netrúfa povedať, že niečo potrebuje. Doteraz jej pomáhala Sofinkina babka z otcovej strany. „Mesačne mi prispievala stovkou, som jej za to veľmi vďačná. Z tej sumy som musela vyžiť celý mesiac. No od nového roka to už ani jej finančná situácia nedovolí,” strachuje sa o budúcnosť mladá mamička.

Je preto odhodlaná nastúpiť do práce. „Dcérka už môže ísť od januára do škôlky. Ale musím si nájsť také zamestnanie, aby mi pracovný čas dovoľoval poobede ísť po ňu, lebo nemám nikoho, kto by mi s ňou pomohol,” vysvetľuje Grétka, ktorá zažila už veľa trpkosti.

A aby mali dievčatá pekné Vianoce, denník Plus JEDEN DEŇ im nakúpil potraviny na štedrú večeru, plienky pre dievčatko a Sofinka dostala bábiku, ktorú hneď vybalila, smiala sa a stískala ju malými ručičkami ako najväčší poklad. „Ďakujem veľmi pekne! Už som sa zmierovala s myšlienkou, že si nebudeme môcť dovoliť nič z tradičných vianočných jedál. Ďakujem ešte raz aj za darček pre Sofinku!“ povedala Grétka so slzami v očiach.