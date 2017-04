Príbuzní nebohej Márie: Prečo nám toto farárka urobila?

V nedeľu, v deň smrti, zašli do kostola i na faru. No nikoho tam nenašli. Nepodarilo sa im to ani po dvoch dňoch. Telefonovali márne, nikto nezdvíhal, nereagoval. V zúfalstve preto zašli na obecný úrad a požiadali starostu o vykonanie občianskeho pohrebného obradu. „Nemohli sme stáť pred farou a čakať, kedy sa farárka objaví. Som rozhorčená. Nechápem, prečo ani na fare, ani na kostole nevisel oznam s informáciami, na koho sa treba v neprítomnosti farárky obrátiť a nebolo uvedené mobilné číslo na zástupcu,” vraví dcéra Janka (35).

Dodáva, že katolícky farár im síce ponúkol svoje služby, no museli sa iba poďakovať a odmietnuť, lebo na naplnenie želania nebohej Márie by im to aj tak nepomohlo. Podľa seniorky Kataríny Hudákovej z Liptovsko-oravského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bolo príčinou nedorozumenia to, že miestna farárka sa v tom čase nachádzala na trojdňovej teologickej konferencii v Česku.

„Vzniknutá situácia ju veľmi mrzela, Z jej strany však nešlo o úmyselne zapríčinenú situáciu ani nedbanlivosť,” uviedla Hudáková. Farárku vraj zastupoval jej manžel, ktorý pôsobí ako vojenský duchovný a svoje pracovisko má v Liptovskom Mikuláši. A ako vysvetlila to, že na fare neboli zverejnené mobilné čísla na farárku a na jej zástupcu?

Podľa nej ho možno nájsť na webe i v Tranovskom evanjelickom kalendári: „Uvádzanie telefónneho čísla na dverách nie je potrebné, pretože všetci členovia cirkevného zboru vo Východnej vedia, kde toto číslo môžu nájsť a na koho sa môžu obrátiť.” Dcéra nebohej Janka však oponuje a pýta sa: „A tí, ktorí nie sú z Východnej, už nemajú nárok na informácie...?”