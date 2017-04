FOTO Intimita priamo pred kamerou: Nažívanie tejto rodiny môžete sledovať BEZ CENZÚRY!

Okrem rôznych zaujímavostí môžete nahliadnuť aj do výchovy mláďat a to v priamom prenose.

Ako informuje správa Národného parku Slovenský kras, dnešné technické vymoženosti umožňujú pozorovať život bociana bieleho priamo na jeho hniezde pomocou web kamery a internetu.

Hniezdo bociana bieleho na komíne kaštieľa, sídla správy NP Slovenský kras v Brzotíne, je kamerou snímané už od roku 2010. Slováci tak majú možnosť aj tento rok nahliadnuť do intímneho života bocianov.

"Bocian do hniezda priletel 30. marca 2017 v podvečerných hodinách. Nejaký čas predtým sme už spustili online kameru, aby sme mohli sledovať jeho prílet. Vieme, že tu do okresu sa ako prvé stále vracajú najprv tie staršie bocianie páry. Ako prvý k nám tento rok dorazil samec, minulý rok to bolo práve naopak," uviedla pracovníčka pre environmentálnu výchovu z NP Slovenský kras, Andrea Balážová.

Samec po prílete upravuje hniezdo a čaká na samicu. Tá prilieta o niekoľko dní neskôr. Potom dochádza k páreniu a následne znášaniu vajec.

Čítajte viac FOTO Ochranári bijú na poplach: Zvieratá počas transportov žerú výkaly a umierajú od vyčerpania

"Samica každý druhý deň znesie jedno vajíčko, väčšinou ich je od dva do päť. Na tých hniezdach, ktoré nemáme pod dohľadom kamery, tak tam vlastne sledovať nevieme, dozvedáme sa to až vtedy, ak uvidíme prvé mláďatá," dodala Balážová.

Mláďa si bociany adoptovali

Minulý rok sa v Brzotíne vyliahlo len jedno mláďatko.

"Taktiež sme jedno mláďatko adoptovali, keďže v Rapovciach vypadlo jedno mláďa. Položili sme ho do nášho hniezda, keď sa išli krúžkovať. Mláďatká boli približne rovnaké a bocianí rodičia prijali aj to adoptované a taktiež sa oňho pekne starali. Bocian určitým spôsobom cíti, že to nie je jeho vlastné mláďatko, no je to určite výnimočné, keďže prijali aj to nevlastné," povedala s úsmevom pracovníčka pre environmentálnu výchovu.

Zasiahol ho blesk Bociany sú brodivé vtáky, živia sa pri mokradiach žabami, rybami alebo rôznym hmyzom. Hniezda si stavajú stále na vysokých miestach, bohužiaľ sa dosť často stáva, že si to hniezdo vytvoria práve na eklektických stĺpoch. V tom prípade hniezda musia prekladať na iné, bezpečné miesto.

"Pred pár rokmi sa dokonca stal prípad v Krásnohorskej Dlhej Lúke, že bociana usmrtil blesk," uviedla odborníčka.

Bociany sú sťahovavé vtáky, odlietavajú na zimu od nás preč a prezimujú v teplých krajinách ako Afrika. Bociany majú presne určenú migračnú trasu, z toho sa ochranári dozvedia , že niektoré odlietavajú až na južnú časť Afriky. Ako prvé za teplom odchádzajú mladé bociany a následne za nimi odlietajú staršie, počas letu sa riadia podľa hviezd, alebo teda môžeme aj povedať, že majú kvázi akoby vrodený “radar“.

Život bociana pri Rožňave môžete sledovať online TU