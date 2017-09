FOTO Richard Müller aj o ženskej kráse: Veľké prsia? Nemusia byť!

Prečo ste krstili album v Košiciach?

- Košice mám veľmi rád, vždy som sem rád chodil. Za posledných tridsať rokov som tu bol veľakrát, je tu skvelé publikum, sú tú dobrí ľudia, dobrí priatelia. A prečo by všetko malo byt krstené iba v Bratislave?

Čím je špecifická Výberovka?

- Je to zase určitý míľnik, to, čo sa urobilo za posledné roky. Sú tam veci známe, sú tam veci, myslím pre mojich fanúšikov menej známe, a o to mi práve išlo, aby sa tam spojilo jedno i druhé.

Ktorá pieseň z Výberovky je tá, na ktorú by ste upriamili pozornosť fanúšikov?

- Je to pieseň Sníh, ktorú považujem za mimoriadne vydarenú. Je spomienkou na zážitok, keď sme išli z jedného koncertu a neuveriteľne snežilo. Zapadli sme a nevedel som, čo by som s tým voľným časom urobil. Tak som si vybral autoatlas, kde je tá prvá a posledná prázdna strana a napísal som to vlastne v priebehu niekoľkých minút. Myslím si, že ten text je krásny, ináč by som s tým pravdepodobne nešiel von.

- Krstnou mamou Výberovky je Sima Martausová. Ako ste prijali to, že album uviedla do života piesňou, ktorú poskladala z vašich piesní?

- Krásne a najmä od nej veľmi originálne. Vždy sa to postrieka šampanským a teraz prišla pesnička, pre mňa osobná, takže to je v podstate veľmi dojemné. Sima sa mi páči a jej produkcia tiež.

Máte za sebou už vydanie mnohých albumov. Ako si na to obdobie spomínate?

- Ja som sa nikdy nenútil do žiadneho albumu. Prišlo to vždy spontánne a najúžasnejšie obdobie som zažil s Jarom Filipom, kedy sme spravili za dva mesiace 60 piesní, ktoré sa ocitli na mojich 4 CD-čkách a dvoch jeho. A to bol skutočne zázrak, lebo sme sa stretávali raz do týždňa a on mi vždycky odprezentoval 1-3 pesničky a odpad neexistoval žiaden.

Ešte ste si to niekedy zopakovali?

- V podstate pri albume „55“. Po tridsiatich rokoch som stretol textára Petra Uličného, ktorý predtým písal pre mňa na sólovú platňu Neuč vtáka lietať!, druhý album skupiny Banket „Druhá Doba?!“. A z nepochopiteľných príčin sa mi ďalších tridsať rokov odmietol ozvať, zareagovať na moje výzvy. Potom mi pri jednom náhodnom stretnutí povedal niečo, po čom som nevedel, či mám byť dojatý alebo sa mám smiať. Odmlčal sa vraj preto, lebo sa ma bál.

Vidíte, koľko ľudí na krst prišlo, a títo všetci vás majú radi. Prepadne vás napriek tomu občas aj smútok?

- Rozosmutnie ma odchod blízkeho človeka. Ináč nemám dôvod sa na nič a nikoho sťažovať. Život, ktorý žijem, je nadštandardný a som s nim spokojný.

Ako sa snažíte odbúrať smútok a tieseň? Máte nejaký recept?

- Vždy je to hudba. Je pre mňa všeliekom. V každej chvíli mi pomáha, som jej milovník. Počúvam ju celé dni a celé noci, ak som hore. Muzika mi vždy pomôže.

Protipól smútku je radosť. Čo vás vie rozosmiať?

- Určite môj syn Markus. Je to nesmierne veselý človek a neuveriteľný energetický zdroj.

Podobá sa na vás?

- Myslím si, že sa na mňa nepodobá. Okrem toho, je to ešte predčasné hodnotiť, veď ma iba päť rokov. Zatiaľ nespieva, ale rád a veľa rozpráva. V tom nie je po mne, ja toho veľa nenahovorím. Asi to zdedil po mame.

Začiatkom budúceho mesiaca odpálite svoje turné ONA a ON tour. Kde to bude?

- Začíname v Prešove 2. októbra. Východné Slovensko sme si vybrali preto, lebo tu býva najspontánnejšie a najotvorenejšie publikum v celom Slovensku aj v Čechách.

Prečo turné práve s Adelou Vinczeovou?

- Vždy má lákalo a láka pri každej príležitosti keď vzniká nejaký plán na ďalšiu sezónu, urobiť niečo iné ako bolo dovtedy. Môj manažér Adnan Hamzić mi navrhol tento variant. A musím priznať, že som bol najprv relatívne rozpačitý, ale potom som to akceptoval. A mám taký pocit, že by to mohlo byť veľmi zaujímavé, lebo je to nesmierne inteligentná žena a fantastická moderátorka, takže budem mať čo robiť, aby som ju dohnal.

Už ste sa vyjadrili, že Adela je pre Vás múzou...

- No, povedal by som, že skôr inšpiráciou.

Vždy ste mali vynikajúci vkus na ženy. Aj Adela spĺňa vaše kritériá?

- Mám obľúbené konštatovanie: Každá žena nemusí mať veľké prsia a malý nos.

Koncert, na ktorom moderátorka spovedá speváka medzi jednotlivými piesňami, ako bude vaše turné, je u nás neobvyklý formát. Nemáte z toho obavy?

- Neviem, či by som to nazval obavou, ale v každom prípade som zvedavý, akým spôsobom to vypáli a ako to bude vyzerať. My sme sa s Adelou párkrát stretli a vysvitlo, že sa nemáme o čom radiť. Budeme improvizovať a záleží to na jednom i na druhom ako to zaujme publikum.

Ako sa pripravujete na šnúru koncertov?

- Veľa sa skúša a mňa to už strašne nebaví v tomto období života. Ale zase sa teším z toho, že okrem tých skladieb, ktoré bežne hráme, budeme hrať z posledného albumu v podstate polovicu a z toho mám ohromnú radosť. Sú to nové veci. Až pri tých skúškach som si uvedomil, že aké sú tie pesničky krásne.

Ako sa dostal spevák k Sime

K spolupráci medzi Richardom Müllerom a Simou (Simonou) Martausovou došlo neočakávane. Pre mladú speváčku to bolo obrovské prekvapenie. Počas krátkej dovolenky vo Francúzsku jej zavolali z Richardovej agentúry, že bude krstiť CD a spevákovi napadlo, keďže duet Svätojánske mušky naspieval práve so Simou, že by sa mohla stať krstnou mamou. Ponuku okamžite a s radosťou prijala. "Dlho som hútala ako album uviesť do života. A zišlo mi na um mnohé, napríklad hudbou alebo tónmi. A potom mi napadlo, prečo nie špeciálnou piesňou zloženou z názvov jeho najväčších hitov.“ Martausová netají, že hudobnú legendu obdivuje a Richardove piesne miluje, aj preto by ju potešilo keby ich spolupráca pokračovala aj v budúcnosti.

ONA A ON TOUR

02.10. Prešov - Kino Scala

03.10. Košice - Angels Aréna

04.10. Humenné - Mestské kultúrne stredisko

09.10. Lučenec - Kino Apollo

10.10. Banská Bystrica –Športová hala

11.10. Nitra - PKO

17.10. Bratislava - Istropolis - Veľká sála

18.10. Bratislava - Istropolis - Veľká sála

19.10. Trenčín –Mestská športová hala

24.10. Trnava - Holiday Inn

25.10. Žilina - Dom odborov

20.11. Ostrava - Dům kultury města Ostravy

21.11. Brno - Radost

27.11. Praha - Divadlo Hybernia

28.11. Hradec Králové - KD Střelnice

29.11. Liberec - Dům kultury Liberec