FOTO Rodičia chceli ukázať dcérku príbuzným: Pri Ružomberku ich však zasiahla krutá smrť!

K tragédii došlo v pondelok ráno, 90 minút po polnoci. O nešťastí sa v Martinovej rodnej obci, v Trnkove, niektorí domáci dozvedeli až okolo poludnia, keď sa pýtali prečo zvoní umieráčik.

Keď sa dozvedeli, že zahynula mladá rodinka, nedokázali sa ubrániť slzám. Suseda Anna, ktorú sme zastavili, nám bez slova ukázala na dom s popisným číslom 1. „Nehnevajte sa, ale nie som schopná nič povedať. Je to hrozné, toľké nešťastie,“ povedala a oči jej zaliali slzy.

Všetci sa na nich tešili

Martinova rovesníčka Gabika zo susednej obce Lada nám prezradila, že uplynulý týždeň jej Martin poslal správu, že príde do Trnkova. „Chcel ukázať rodine dcérku a zároveň doriešiť záležitosti okolo krstu dievčatka. Nikdy by mi ani len nenapadlo, keď tu boli naposledy zhruba pred mesiacom, že ich vidím naposledy. Vtedy boli šťastní, lebo Martinova tehotná priateľka Alena už mala každú chvíľu rodiť. Hovoril, že to bude paráda, keď prídu do Trnkova v trojici. Prianie sa im, bohužiaľ, nesplnilo,“ horekovala mladá žena.

Cestou k domu nešťastnej rodiny sme oslovili pani Máriu (80), ktorá pracovala v záhrade. „Nepočula som nič také. Určite máte nesprávne informácie,“ tvrdila nám zhovorčivá pani. Až potom keď jej sused potvrdil, že Martin s rodinou už nežije pochopila o koho ide. „Bože, veď ho poznám od malička, aj jeho brata dvojča. Taký to bol dobrý a zlatý chlapec. Nemôžem tomu uveriť,“ povzdychla si utrápene.

Keď zaznel umieráčik, Mária si utrela slzy a krútiac neveriacky hlavou vykročila smerom k domu. „Ani nebudem schopná dnes robiť,“ dodala.

Bol to úžasný pár!

Starosta Jiří Ballarin tiež nechcel veriť hroznej zvesti, ktorú si musel vypočuť skoro ráno. „Takú tragédiu nepamätáme, že by celá rodina zahynula naraz. Martin pracoval v moravskom Šumperku, tam sa zoznámil s Alenou. Síce neboli zosobášení, ale žili veľmi pekne. Aj ja som počul, že práve v čase nehody mali namierené domov, chceli sa pochváliť s dievčatkom, ale aj vybaviť nejaké úradné veci. Zatiaľ neviem, ako to bude s pohrebom. Rodina sa mi neozvala, či sa rozhodnú ich pochovať u nás alebo prevezú telá na Moravu,“ uvažoval prvý muž obce.

Otec a dvaja súrodenci nebohého Martina pracujú v zahraničí, mama Ľudmila sa po rozvode presťahovala spolu s dcérou Zuzanou do neďalekej obce. Teraz sa budú musieť všetci zísť kvôli nesmierne smutnej udalosti: aby pripravili svojim trom najdrahším pohreb.

Tragická smrť mladej rodinky v protismere

Podľa polície 30-ročný Martin viedol osobné motorové vozidlo v smere od Martina na Ružomberok. „Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom, ktoré viedol 59-ročný vodič z Košíc. U vodiča nákladného motorového vozidla alkohol nezistili. U nebohého vodiča bude vykonaná pitva,“ informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Jedna z teórií hovorí o tom, že Martin dostal za volantom mikrospánok. Viac ukáže policajné vyšetrovanie.