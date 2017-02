Rodičia zavraždenej Veroniky naďalej bojujú o vnuka: Vrah im poslal mrazivú správu

Snažil sa v nej starkých ovplyvniť, aby prestali o chlapčeka bojovať. „V pondelok boli z úradu za malým v škole a chceli sa s ním sami rozprávať. Pýtali sa ho, ako to s ním vyzerá, lebo by ste išli vraj na úrad alebo kde a povedali ste, že malému tu nie je dobre a chcete, aby sa vrátil naspäť. A malý sa teraz bojí, že ho ukradnete,” napísal.

To mu však nestačilo a začal aj so zastrašovaním: „Často mu hovorím, že pôjde k vám. V noci má z toho zlé sny, v škole zaspáva. Povedali, že keď s tým okamžite neprestanem, tak ho dajú do detského domova.” Na záver napísal: „Bol som si pozrieť novú školu, bude preňho lepšia.”

Dušan s manželkou chcú po Michailovom zatknutí boj o Miška dokončiť a slovenské orgány im v tom začali pomáhať. „Robíme kroky, aby sa chlapček vrátil k starým rodičom, pretože sú biologická rodina. Urobíme všetko, aby sa vrátil tam, kde bude vedieť nájsť svoje korene,” uviedla Andrea Cisárová z Medzinárodnoprávnej ochrany detí.

Veronika, ktorá vlani v auguste vyšla z domu k svojmu vrahovi iba v nočnej košeli, na svojho syna Miška (7) čakala zbytočne. Michail jej ho nemal v úmysle vrátiť. Naopak, na Slovensko ju prišiel zabiť...

„Podľa dohody mal Miško na Slovensku nastúpiť do školy. U Michaila bol iba preto, že sme mu u nás nezohnali škôlku a Veronika musela nastúpiť do roboty. Vlani v lete ho však mal doviezť späť. Deň pred smrťou si myslela, že Michail príde s Miškom tak, ako jej sľuboval. Chcela, aby som pre malého nachystal gril a bazén,” vraví Veronikin otec Dušan (55).

Michail so synom neprišli ani na jej pohreb. „Vyhováral sa, že je v nemocnici, že havaroval autom,” opisuje nešťastný Dušan. Hoci ich trápila predtucha, že Veroniku zabil práve on, nedávali to najavo, aby ho nevyplašili a aby ne-ušiel pred policajtmi. Hrali s ním jeho hru. „Mladšia dcéra Tonka si s ním písala, aby sme mali informácie o chlapcovi,” dodáva Dušan.