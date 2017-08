Rozkývané stoličky na magistráte: Po prvom mužovi mesta ponúka tú svoju aj viceprimátor

„Situácia, ktorá vznikla v meste za posledný týždeň a všetky okolnosti vrátane súčasného stavu, ma priviedli k presvedčeniu, že nie je prípustné, aby som ďalej podporoval súčasné vedenie mesta. Z toho dôvodu som sa rozhodol, že ku koncu tohto mesiaca odstupujem z funkcie druhého zástupcu primátora mesta Poprad," povedal Gašper.

Čítajte viac Opitý primátor sa ospravedlňuje: Je mi to ľúto a som pripravený odstúpiť

Na margo primátora Popradu Jozefa Švagerka povedal, že by chcel všetkých požiadať, aby si uvedomili, že je v nesmierne ťažkej životnej situácii on aj celá jeho rodina. „Chcel by som všetkých poprosiť, aby sme im pomohli vrátiť sa do normálneho života, pretože každý jeden človek je hodný toho, aby sme mu pomohli žiť slušný a dôstojný život," doplnil Gašper. Poslancom mestského zastupiteľstva zostane aj naďalej.

Primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorého pred týždňom policajti nachytali v aute pod parou, ponúkol svoju primátorskú stoličku včera. Zároveň sa ospravedlnil celému mestu za situáciu, ktorú spôsovil.