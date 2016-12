Severskú turistiku si môžu skúsiť aj Slováci: Zažite ju na najkrajších miestach našej krajiny!

Novinkou tohtoročnej zimnej sezóny v Slovenskom raji je takzvaná turistika po seversky. Pre priaznivcov nordic walkingu sú pripravené novovyznačené štyri turistické okruhy od štyroch kilometrov do 12,6 kilometra. Všetky štartujú z obce Stratená smerom do Stratenského kaňona, na Stratenskú pílu, po turistických trasách cez Malé a Veľké Zajfy, do obce Dedinky i na Geravy.