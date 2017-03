Slová plné emócií: Otec mŕtvej Mišky povedal, čo urobil ako prvé po narodení malej dcérky

„Strieda sa v nás smútok s radosťou. Máme za sebou prvé Vianoce bez našej Mišky, ale zároveň nám pribudol do rodiny nový život. Aj sa tešíme, aj sme smutní, je to také... Ťažko to pomenovať,“ povedal Juraj.

Išli na cintorín

Otec sa nám zároveň zdôveril, že hneď po narodení Elišky išiel spolu so staršími deťmi Jakubom a Ivetou na myslavský cintorín oznámiť Miške, že má sestričku. „Po Štedrej večeri sme sa tiež zastavili na cintoríne, aby sme dcérke zapálili sviečku,“ dodal.

Rodina verí, že nový rok bude pre nich oveľa šťastnejší ako ten, ktorý sa o pár dní skončí. A to aj vďaka Eliške, ktorú si včera priviezli aj s mamičkou Ivetou domov z pôrodnice.

Otec: Na Mišku nezabudneme

Ako Juraj ďalej prezradil, na mene pre malú princeznú sa s manželkou absolútne zhodli. „Od prvého momentu, keď sme sa dozvedeli, že to bude dievčatko, oslovovali sme ho Eliška. Neberieme ju ako náhradu za naše nebohé dieťa, pretože Miška stále ostane súčasťou našej rodiny a nikdy na ňu nezabudneme,“ uzavrel otecko.

Tragická sánkovačka

Michaela († 12) zahynula 3. marca večer počas lyžiarskeho výcviku. Deti sa sánkovali na neosvetlenom lyžiarskom svahu. Dve dievčatká prešli na strmú časť zjazdovky, nedokázali ovládnuť klzák a narazili do stromov a skál vedľa zjazdovky. Obe utrpeli vážne zranenia. Miška im nakoniec v nemocnici podľahla.