Smrť krásnej Zuzky (†28) pár hodín po pôrode: Na ARO ju priviezli v kaluži krvi

Sympatická absolventka filozofickej fakulty, zdravá mladá žena, čakala so svojím milovaným manželom Marekom prvé bábätko.

Veľmi sa na jeho príchod tešili. Mladé žieňa si všetko pripravilo a po 8 dňoch preťahovania termínu pôrodu sa tak, ako viackrát predtým, zbalená vybrala do nemocnice.

Vo štvrtok pred dvomi týždňami ju aj prijali na hospitalizáciu. V piatok ráno ešte komunikovala s manželom Marekom: “Mala ísť na jedno vyšetrenie. Písala mi, že sa na pôrod teší, že má stres. Už to chcela mať za sebou. Potom už na esemesky nereagovala, čakal som, kedy sa ozve.”

O jedenástej dopoludnia, keď jej mama volala so sestričkami, zistili, že Zuzke tečie infúzia. A odvtedy o nej nemali správy.

Až neskôr sa dozvedeli, že porodila o jednej, no už okolo štvrtej to s ňou už nevyzeralo dobre. “Lekár mi oznamoval, že nastali komplikácie a že si mám ísť pozrieť malého. Až vtedy som sa dozvedel, že sa mi narodil syn,” opisoval nám vdovec Marek.

Náhla komplikácia?

Podľa zdravotných záznamov, ktoré má rodina k dispozícii, bol pôrod relatívne v poriadku. Pri pôrode bol lekár, ktorý si pre ťažkosti privolal kolegov s atestáciou. Dieťatku však museli pomôcť vákuovým podtlakovým prístrojom, Zuzka ho nevedela vytlačiť. “V správe o pôrode je hodinové okno. O jednej porodila. Sú tam správy sestričiek o tom, ako jej dávajú náramok, merajú životné funkcie, ktoré vraj boli v poriadku. A zrazu o druhej je napísané, že kvôli ťažkému pôrodu silno krváca,” dodáva brat nebohej Tomáš (27).

Prevoz na ARO a späť

Podľa našich informácií, Zuzku z pôrodnice okolo pol tretej previezli na ARO v kaluži krvi. “Tam však boli prekvapení, prečo ju neoperovali, preto kontaktovali pôrodníkov s tým, aby žene operačne odstránili maternicu,” vraví náš zdroj.

Po operácii ju znova previezli na ARO. Tam boli pri nej príbuzní až do pol tretej ráno, kedy mladá žena zomrela. Jej zdravý chlapček Marko mal tak šancu byť so svojou mamičkou iba pár minút po narodení, keď ho k nej na krátku chvíľočku priložili. No jeho starostlivý otec je odhodlaný sa o neho postarať a zabezpečiť mu všetko. Materinskú lásku mu však nenahradí.

Mlčia

Nemocnica sa k prípadu odmieta akokoľvek vyjadrovať. “Pokiaľ nebude uzavretý pitevný protokol, nebudeme poskytovať žiadne oficiálne stanovisko. A ak sa začne vyšetrovanie, tak sa nebudeme vyjadrovať až do jeho ukončenia,” uviedol Juraj Smatana, medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Marek chce vedieť, čo sa stalo a či niekto pochybil, preto podal trestné oznámenie a obrátil sa aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Ten bude zisťovať, či nemocnica pochybila pri diagnostickom a liečebnom postupe.

ÚDZS prijal podnet posledný júlový deň a začal vykonávať dohľad. Ten môže trvať niekoľko mesiacov. “Každý prípad je iný, osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Musíme si vyžiadať dokumentáciu, následne oslovíme konzultantov,” informovala hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová.

Ak úrad zistí nedostatky v poskytnutej zdravotnej starostlivosti, môže uložiť nemocnici pokutu, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok, či opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Na oddelení sú problémy so vzťahmi Podľa viacerých zainteresovaných, na gynekológii a pôrodnici v monobloku v prešovskej nemocnici vládne dlhodobo zlá atmosféra, čo sa prejavilo na odchode viacerých dobrých a skúsených lekárov. Podľa viacerých zainteresovaných, na gynekológii a pôrodnici v monobloku v prešovskej nemocnici vládne dlhodobo zlá atmosféra, čo sa prejavilo na odchode viacerých dobrých a skúsených lekárov. Navyše tam údajne chýbajú jasne nastavené pravidlá, na základe ktorých by aj mladí lekári vedeli, aký majú zaujať postup. “Mal by to byť taký polovojenský prístup. Keď letci sadajú do strojov, majú presne určené čo a v akom poradí treba urobiť,” vravia. Podľa nich by sa mala postupne prenášať zodpovednosť na ďalšieho, skúsenejšieho človeka. “Ale keď je každý proti každému a tešia sa, že sa niekomu niečo zle deje a ja som tu nebol, ja s tým nič nemám, tak to neobstojí. To je ako v biznise, čím kvalitnejší tím si dokážete okolo seba postaviť, tak riziko pochybenia je menšie. Ak podriadených k ničomu vážnejšiemu nepustíte, nebude u nich žiaden progres. A tam to funguje tak, že kto je dobrý, musí odísť, lebo by mohol ohroziť toho jedného jediného,” zhodli sa. (tim)

Pri pôrodoch totiž môžu nastať viaceré komplikácie Skúsený pôrodník z nemocnice v inom kraji vraví, že pri pôrode môže vzniknúť napríklad embólia plodovou vodou, čo je akútny stav. Dostanú sa vtedy do krvi čiastky plodovej vody, je pri tom vysoká úmrtnosť. Ťažký stav nastáva aj vtedy, keď má žena krčové žily a krvná zrazenina upchá cievu a záchrana neexistuje. Môžu sa prihodiť akútne komplikácie súvisiace s pôrodom - nejaké poranenia pôrodných ciest, červa, močového mechúra, roztrhnutiu maternice. Ale aj skryté vnútorné poranenia. Ak sa na to včas nepríde, stráca sa drahocenný čas a vyvinie sa šokový stav. “Vtedy už tomu človeku neviete pomôcť, lebo sa už dostal na druhú stranu,” dodáva. Výrazný zdroj krvácania, ktorý sa nedá zastaviť liekmi či infúziami, sa musí zastaviť operačne a odstrániť zdroj krvácania. Keď krváca žena po pôrode z maternice a nereaguje na žiadnu inú liečbu, tak sa musí maternica odstrániť. Existujú však viaceré terapeutické postupy a ich použitie je v rôznej fáze komplikácií iné. Odvíjajú sa od tehotenstva, od priebehu pôrodu, od pacientky. A ak aj pôrod prebehol v poriadku, pacientka sa musí sledovať. “Málokedy sa stav zhorší okamžite,” vraví uznávaný odborník, ktorý si neželá byť menovaný. Podľa neho museli byť nejaké príznaky, keď došlo k fatálnemu stavu. (tim)