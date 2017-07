Smrť Petríka († 12) pri havárii: Babka prezradila detaily osudnej jazdy

Plánoval si užiť prázdniny, no prišla tragická smrť! Petrík Babinčák († 12) z Brestova zomrel počas prázdninového pobytu. Malý miništrant túžil povoziť sa v americkej legendárnej Corvette, no stalo sa mu to osudným. Jeho vodič prešiel do protismeru.