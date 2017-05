FOTO Šokujúci zvrat v prípade školáčky (†12), ktorá zomrela na lyžiarskom výcviku: Nešťastní rodičia sú zúfalí!

Prokuratúra totiž vrátila prípad polícii.

Pochybenia

"Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi vrátila vec polícii na doplnenie vyšetrovania,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. „Dôkazy nepostačujú na postavenie obvinenej učiteľky Petry S. pred súd. Prokurátorka zistila viaceré pochybenia, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania vyšetrovacieho pokusu a výsluchov maloletých svedkov a výsluchu znalca z odboru zdravotníctva. Prokurátorka preto uložila vyšetrovateľovi urýchlene ďalej vo veci konať,“ spresnil Filičko.

Neplnenie povinnosti

Prokuratúra kladie učiteľke za vinu, že si nesplnila riadne povinnosti pedagogického vedúceho lyžiarskeho výcviku, umožnila pohyb viacerým deťom v okolitom teréne, dve školáčky pri sánkovaní vo vysokej rýchlosti narazili do stromov a skál pri zjazdovke, následkom čoho jedno dieťa utrpelo smrteľné poranenia a druhé sa ťažko zranilo.

Príbuzní sú zúfalí

Rodičov Mišky (†12) postup prokuratúry zaskočil. „Boli by sme najšťastnejší, keby už padol rozsudok. Mali sme možnosť nahliadnuť do spisu. Vyšetrovateľ vypočul svedkov, ale zisťoval aj meteorologické podmienky, aké boli v daný deň, preveroval aj školský poriadok, ktorým sa na lyžiarskom riadili," povedali. "Sme znechutení. Naše krásne, šikovné a nadané dieťa nežije a vinníčka stále učí, ako keby sa nič nestalo,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Miškin otecko Juraj.