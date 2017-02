Opitá matka s dcérou: Na súde otočili,hovorili inak

Beáta Petrovská (62) pôsobila ako očná lekárka, dcéra Beáta (34) jej robila zdravotnú sestru. Ženy sa svojsky prejavovali aj predtým, o čom svedčia výpovede ich susedov i pacientov. Ambulanciu mali na Námestí mieru, ale pred mesiacom ju zavreli. Bez súhlasu krajského lekára samosprávneho kraja, za čo hrozí pokuta 3 300 eur. „Pred rokom na parkovisku nabúrala štyri autá,” tvrdili nájomníci z budovy, kde lekárka ordinovala.

Dodnes tu stojí pokrivená železná zábrana, ktorú má vraj na svedomí staršia zo žien. „Každú chvíľu do niečo vrazila, keď prichádzala domov. Aj sme sa báli o naše autá, lebo ona nemala problém nabúrať do kontajnera či do stromu pred ich rodinným domom,” opisovali spolunažívanie na ulici s dvomi svojskými ženami ich susedia. „Minule pani doktorka behala po ulici v negližé za policajtom,” spomínali.

Matka s dcérou mali pred nehodou namierené k lekárovi. Prechádzajúc z Kollárovej ulice na štvorprúdovku však do seba narazili. Okoloidúci privolali policajtov i hasičov. Po ich príchode sa staršia rozhodla ujsť, hasič ju chytil takmer na konci ulice. A potom už dámy predviedli divadlo. Objali sa a dcéra vravela: „Toto je moja matka a ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu!”

Na otázku, či je normálne sadnúť si v opitom stave za volant, odpovedala: „Je! Na východe je.” Jej matka sa priznala, že pila: „Áno. Vodku.” Staršia nafúkala vyše 1,6 promile a mladšia dokonca vyše 1,8 promile. Lekárka skončila na psychiatri, dcéra v cele a bolo proti nej vznesené obvinenie pre ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky.

V superrýchlom konaní rozhodoval prešovský okresný súd, ktorý jej vymeral ročný podmienečný trest. Keď počas tejto lehoty niečo spácha, pôjde na 4 mesiace do väzenia. Vodičák jej vzali na dva roky. „Lepšie ako nič,” vyhlásila vtipkárka, keď vyšla z pojednávacej miestnosti. Jej prvé kroky viedli za mamou do nemocnice. Dušovala sa, že opitá už šoférovať nebude a vyjadrila aj ľútosť nad svojím konaním: „Bolo to nezodpovedné.”