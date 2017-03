Športová hviezda ukázala veľké srdce: Lukovi dávali iba 10 percent na prežitie!

Danka podala pomocnú ruku chlapčekovi, ktorého príbeh vás chytí za srdce. „Som už druhý rok patrónkou spolku Dobrý skutok. Prihlasujú sa nám klienti, ktorí potrebujú pomoc. Malý Luka zo Spišskej Belej má iba dva roky a potrebuje 2,9 tisíca eur na rehabilitačné liečenie v Piešťanoch. Jeho telo nedokáže premieňať cukor ani bielkovinu. Už absolvoval 6. zákrok v narkóze,“ vysvetľovala Danka Barteková.

To, čo si už prežila mama malého Luka Klokoča od jeho narodenia, je naozaj silné. Synčeka museli hneď po narodení previezť do Popradu a videla ho až po 5 dňoch. „Deň nato som sa dozvedela krutú pravdu, že môj Luka má 10 % nádej na prežitie. O život bojoval takmer rok. Jeho telíčko je veľmi slabé a vyžaduje trvalú liečbu, ale hlavne nákladnú rehabilitáciu,“ hovorí mama Beáta Kušmireková, ktorá však napriek nepriazni osudu stále verí, že napokon príbeh malého Luka aj s pomocou Danky Bartekovej bude so šťastným koncom.