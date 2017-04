Stal sa zázrak! Hovoria rodičia školáčky Vanesky, ktorá spadla z 8. poschodia

Predsa len prišlo to, v čo málokto veril! Školáčka Sarah Vanesa (13), ktorá pred viac ako mesiacom spadla v opustenom bytovom komplexe v Michalovciach z ôsmeho poschodia až do suterénu, sa prebrala z bdelej kómy. Už zajtra školáčku prevážajú na liečenie, ktoré ju má vrátiť do života.