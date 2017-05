Prezident Rudolf Schuster: Verím, že moje deti a vnúčatá udržia tradíciu expedícií do Brazílie

Srdcu milá prezidentovi je Brazília. ,,Pre našu rodinu je druhou najbližšou krajinou. Strýko Ján Benedik nahovoril v roku 1927 môjho otca a svojho mladšieho brata, aby išli do Brazílie pracovať, ale v kútiku mysle mal už pripravenú expedíciu do brazílskej džungle," popísal Rudolf Schuster počiatky kladného vzťahu svojich najbližších k jednému z najväčších štátov sveta. Tento sa nezrodil po prečítaní nejakých cestopisov, ale po nebezpečnej a dobrodružnej výprave cez vnútrozemie Brazílie.



Štyri generácie

Od konca 20. rokov minulého storočia sa medzi brazílskych Indiánov dostali až štyri generácie Schusterovcov.

Po prvej expedícii, v ktorej traja Medzevčania strávili v džungli z pôvodne plánovaných troch až osem mesiacov, sa k parecízskym Indiánom vrátil Rudolf Schuster v roku 1991, v čase, keď bol veľvyslancom ČSFR v Kanade. Rok po ťažkej chorobe (2001), išiel do vnútrozemia Brazílie s treťou generáciou – synom Petrom, dcérou Ingrid a manželkou Irenou.

Štvrtú návštevu v roku 2014 iniciovala vnučka, ktorá si cestu do Brazílie po stopách predkov vybrala namiesto darčeka k 21. narodeninám.

"Keď som to dedkovi povedala, najprv myslel si vtipkujem, ale keď videl, že to myslím vážne po krátkom vyjednávaní súhlasil a zostavil plán cesty. Stále spomínam na veľmi milé a príjemné stretnutie s Indiánmi, prekrásnu faunu a flóru," hovorí mladá dáma.

Výstava pod názvom Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie je rozdelená do štyroch častí mapujúcich jednotlivé cesty. Pomocou filmovej kamery a fotoaparátu predstavuje obraz brazílskej džungle, flóry a fauny, život zlatokopov, hľadačov diamantov a najmä kmeňa parecízskych Indiánov. Okrem fotografií ponúk autor k nahliadnutiu aj kópie výstrižkov z 35-mm dokumentárneho filmu z obdobia prvej dobrodružnej výpravy v rokoch 1927-1928, suveníry od brazílskych Indiánov, výtvarné diela z prírodného materiálu i olejomaľby z prostredia parecízskych Indiánov od výtvarníka Zoltána Nagya (Enzoe).

Do aktuálnej kolekcie fotografií je zaradený aj záber, ktorý dokumentuje udalosť z júla 2001, kedy na počesť brazílskej expedície Schusterovho strýka a otca, v hlavnom meste Palmas štátu Tocantins, neďaleko Brazílie odhalili pamätnú tabuľu a otvorili Námestie Slovenskej republiky. "Guvernér mesta chcel pôvodne nazvať námestie po našej rodine, ale nesúhlasil som s tým, neprišlo mi to vhodné a správne," vysvetlil Rudolf Schuster. Prezident by ešte veľmi rád vycestoval aj s piatou generáciou svojej rodiny, ale predpokladá, že to už bude možné najskôr až o 10 -12 rokov. "Ktovie, kde ja už vtedy budem," povzdychol si autor výstavy, ale následne dodal. "Myslím, že moje deti a vnúčatá sú už tak oboznámené s touto krajinou, že budú pokračovať v tejto rodinnej tradícií."