Stredoveké testamenty: Niektorí potomkovia čakali bohatstvo, dostali iba hrnce

Unikátne závety zo 17. a 18. storočia môže vidieť verejnosť v podobe ich diplomatického prepisu.

Knihu 30 testamentov z rokov 1660-1747 v pôvodnom znení vydalo Ľubovnianske múzeum.

Podpisovali sa krížikmi

Kniha je najžiadanejšou publikáciou vydanou múzeom. Ihneď sa stala hitom nielen medzi historikmi, ale aj medzi obyvateľmi mesta.

Ľudia s priezviskami zapísanými do pôvodnej knihy tu doteraz žijú. Testátori boli bohatí ľudia, inak by si nemohli dovoliť poplatok za zápis do knihy.

Poslednú vôľu im spisovali pisári, zväčša v staropoľštine, tí vzdelanejší aj v latinčine. Na väčšine dokumentov chýba podpis testátorov, keďže v tom čase nie každý vedel písať.

Dokument verifikovali krížikmi pred svedkami, členmi rodiny, mestskými hodnostármi a notárom.

Archivárka Ľubovnianskeho múzea Františka Marcinková (32) je autorkou prepisu tejto cennosti. “Dedenie bolo podriadené zvykovému právu a tiež stavu a postaveniu testátora,” vraví.

Paradoxom je, že kedysi ľudia v poslednej vôli spísali nielen domy a polia, ktoré odkazujú potomkom, ale napríklad aj hrnce či rôzne druhy oblečenia.

Čo ľudia kedysi odkazovali potomkom? Aké boli prejavy ich poslednej vôle?

