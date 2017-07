To je borec! Za 27 hodín zvládol 8 tatranských dvojtisícoviek!

Milovník extrémneho behu v horách si pred štartom Tatranskej výzvy uvedomoval, že bude musieť siahnuť na dno síl.. „Bude to dlhý deň a dlhá noc v Tatrách, no keď miluješ pohyb v horách, nie je čo riešiť,“ odkazoval svojim fanúšikom.

Počasie ho neodradilo

Nezlomný odvážlivec na trati nastúpal až 11,5 kilometra! Odolávať musel hustej hmle, silnému vetru i šmykľavým kameňom na trati. Boj o prežitie mu priniesol niekoľko ťažkých chvíľ. Zájsť musel až do krajností. „Prvá kríza prišla na Rysoch, druhá na ceste na Slavkáč. Najhoršie je, že nohy vládzu, no telo nie. Ale do cieľa do Bielej vody to dám,“ odkázal počas krátkeho oddychu s pohárom piva na Téryho chate.

Nebolo to úplne podľa predstáv

V cieli už ale žiaril šťastím, hoci plánovaný výkon celkom nesplnil. Chcel totiž za 30 hodín zdolať 9 tatranských končiarov, zvládol osem. Dôvodom bolo boľavé koleno. "Mal som preťažený krížny väz, s tým som behal už zo Slavkovského štítu. O päť týždňov ma čakajú vo Francúzsku preteky, vrchol sezóny, nemohol som viac riskovať," povedal pre Plus JEDEN DEŇ. Aj tak je to však rekordný výkon. "Najprv som bol sklamaný, teraz som však rád, že sa mi podaril takýto rekord," vyznal sa nám.

Richard začal svoje ťaženie v utorok o 10. hodine behom na Kriváň (2 495 m). Celkovo 150 kilometrov chcel zavŕšiť dnes zostupom z Jahňacieho štítu (2 230 m).

Tvrdil, že chce hlavne nazbierať čo najviac skúseností. „Týka sa to hlavne doplňovania energie, lebo to je najväčšia výzva ultratrailových behov,“ hovoril pred Tatranskou výzvou.

Tatranská výzva

27 hodín a 31 minút trvali výbehy na vrchol a zostup dole

110 km prevažne behu naprieč Tatranskou magistrálou

9 595 metrov nastúpal k vrcholom

Zdolané vrcholy Tatier

Kriváň (2 495 m)

Furkotský štít (2 404)

Predné Solisko (2 093)

Kôprovský štít (2 363 m)

Východná Vysoká (2 429 m)

Slavkovský štít (2 452 m)

Malý ľadový štít- Sedielko (2 602,7 m)

Jahňací štít (2 230 m) - ako jediný nezdolal

Ultratrail

- ide o behanie a hikovanie po turistických chodníkoch

- bežia sa extrémne vzdialenosti prevyšujúce maratónsku trať 42 kilometrov

- na trati sú extrémne stúpania a klesania