To je láska: Dojemné tetovanie na počesť milovanej ženy

Tmavovlasá kráska Renáta († 23) zomrela pred ôsmimi mesiacmi pri tragickej dopravnej nehode. Krátko po nešťastnej udalosti sa Gabriel a Jancsi vybrali do tetovacieho salóna, kde im kamarát na ľavú stranu hrude vytetoval text v maďarčine „Az ö szive megpihent a mienk vérzik a halál fájdalmát csak az elök erzik 2016. 6. 18“, čo vo voľnom preklade znamená, „Jej srdce odpočíva, naše krváca. Bolesť zo smrti len živí cítia.“

K tomu je pridaný dátum 18. 6. 2016, kedy mladá žena zahynula. „Prišlo to akosi spontánne, napadlo nám, aby sme týmto spôsobom prejavili svoj obrovský žiaľ nad stratou sestry,“ zdôveril sa nám Gabi. Brata doplnil Jancsi. „Od nešťastnej nehody sa život našej rodiny prevrátil naruby. Neprejde chvíľa, aby sme sestru nespomenuli. Osobitne Vianoce boli veľmi smutné. Znásobil to pohľad na prázdne miesto pri štedrovečernom stole,“ povedal smutne.

Otec Ján nevie pochopiť, že mladý vodič Vojtech (19), ktorý vtedy vrazil do skupinky chodcov, v ktorej bola aj Renáta, nenašiel v sebe toľko slušnosti, aby sa rodine ospravedlnil za to, čo svojou bezohľadnou jazdou spôsobil. „Momentálne však už o jeho vyjadrenie ani nestojíme. Dcéru nám to nevráti.“ Jancsi k tomu dodal. „Dúfame však, že dostane trest, aký si zaslúži!“

„Okresný prokurátor v Trebišove už podal obžalobu na vodiča za prečin usmrtenia. Súd zatiaľ nevytýčil termín hlavného pojednávania,“ informoval hovorca prokuratúry Milan Filičko. Rodinu však mrzí ešte niečo iné. Renáta († 23) chodila takmer dva roky s Adamom, no podľa otca ich práve on veľmi sklamal.

„Neprišiel ani na pohreb, krátko sa ukázal iba na kare. Od smrti dcéry spretrhal s nami všetky kontakty. Nenavštevuje nás, ani s nami nekomunikuje. Užíva si bezstarostný život a nám ostal len smútok a žiaľ,“ povedal zronený otec, ktorý musí byť veľkou oporou pre svoju manželku Mariku. Tá sa zo smrti dcéry stále nedokáže spamätať.