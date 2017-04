FOTO Štedrá grófka: Neuveríte, komu podarovala rodinný majetok

Vzdala sa časti rodinného striebra, vzácneho porcelánu Meiszen vyrobeného v Anglicku, historického nábytku, fotografií, odevov, časti oblečenia, svadobnej výbavy svojej matky grófky Márii Guldenfingen i stovky osobných predmetov.

Všetky sú z 19. storočia. Marta Mitrová (75), rodená Dessewffyová z Paňoviec (okres Košice-okolie), toto všetko darovala do zbierkového fondu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou (okres Prešov). Žena, ktorá pochádzala zo starého šľachtického rodu, celý život pracovala ako robotníčka, okopávapa stromy v lese. Svoj pôvod tajila.

Čítajte viac Škandál! Riaditeľ múzea a jeho kamaráti sa fotili v historických kostýmoch

Za majetok medaila

Župan Peter Chudík grófke za honosný dar udelil medailu. „Prijímam toto vyznamenanie aj za svoju sestru Máriu a nebohého brata Jána, aj za našich rodičov a prarodičov, ktorí by si ho zaslúžili hádam najviac. Za to, čo prežili, a za to, že bývalé Československo nikdy neopustili, ani keď mohli,” uviedla pani Marta, potomok starobylého rodu.

Čítajte viac Prešovské múzeum kašle na propagáciu: Župan potrestal riaditeľa

K územiu Šariša má členka grófskeho rodu historický a dedične výnimočný vzťah.

Pátral po nich

V kaštieli rodiny Dessewffyovcov sídli viac ako 40 rokov Hanušovské múzeum, kam vzácny dar prevezú z prešovského múzea. O majiteľoch nádhernej renesančnej stavby sa súčasná verejnosť dozvedá až teraz, vďaka pracovníkovi múzea Samuelovi Brussovi. Ten roky pátral po rodine pôvodných majiteľov a zisťoval o nej historické súvislosti.

Z územia Slovenska sa totiž vytratili po druhej svetovej vojne. Ich potomkovia dodnes žijú v Brazílii.

Široko rozvetvená rodina mala svoje majetky v Marhani i Koprivnici (okres Bardejov), ale aj v Čakanovciach (okres Košice-okolie).

Vlastnili Rákoczyho vilu v Bardejovských Kúpeľoch, čo je najstarším svetským objektom v kúpeľnom mestečku. „Po rokoch hľadania sa mi podarilo zistiť, že ešte žije posledný mužský potomok bývalej uhorskej šľachty - Ján Dessewffy z Černeku a Kamenice, ktorý sa narodil Mikulášovi a Márii Guldenfingen z Krompách ako tretie dieťa v roku 1941 v Prešove,” vysvetľuje kurátor výstavy Zachránené po rodine Dessewffy v prešovskom krajskom múzeu S. Bruss.

Štedrí šľachtici

Ján spolu s rodičmi a starou matkou opustili panstvo v Koprivnici s príchodom frontu a ušli do Paňoviec, kde mala ich rodina jeden z majetkov. Tam vyrastal so sestrami Máriou a Martou.

Práve Marta darovala múzeu vzácne rodinné dedičstvo - osobné predmety, rodinné striebro, porcelán, sedaciu súpravu či časti odevov po smrti svojho brata. Rodina svoje nehnuteľnosti získané späť v reštitúciách darovala obciam.