Transplantácia srdca: Údaje o darcovi sú prísne tajné!

Julian, vymodlený synček Češky Ireny a Taliana Massima z Modeny sa narodil so závažnou vrodenou srdcovou vadou – syndrómom hypoplastického ľavého srdca. Čo v praxi znamená, že ľavá strana nie je dostatočne vyvinutá, aby zabezpečila srdcový výdaj.

Východiskom transplantácia

Dieťa síce operovali päť dní po narodení, ale vadu sa nepodarilo odstrániť, jedinou možnosťou na záchranu jeho života bola preto transplantácia. Bolo šťastím, že zhruba po dvoch týždňoch od zaradenia drobca do transplantačného programu prišla 11. augusta z Košíc neuveriteľná správa.

Darca z východu Slovenska

„Rodičia desaťdňového dieťatka, ktoré zomrelo, súhlasili s darovaním srdca pre nášho syna,“ povedal v tom čase otec maličkého pacienta. Tím talianskych odborníkov priletel do metropoly východu, kde v Transplantačnom centre UNLP v Košiciach došlo k odberu orgánu a v noci v Bologni následne k jeho prenosu do tela príjemcu. Operácia trvala takmer dvanásť hodín. Rodičia Juliana sa až neskôr dozvedeli, že darcom života pre ich syna je dieťatko zo Slovenska.

Splní sa túžba rodičov?

„O niečom takom sme ani len netušili, boli sme presvedčení, že srdce „pochádza“ z Talianska,“ spresnil otec chlapčeka. Rodičia Juliana veria, že napriek tomu, že ich šťastie je vykúpené smrťou iného dojčaťa sa raz určite stretnú s manželmi zo Slovenska, aby im poďakovali, že našli v sebe dosť síl na to, aby dali súhlas s darovaním srdiečka.

Utajený darca

Zatiaľ čo informácie o Julianovi a jeho rodičoch sú známe o darcovi sa verejnosť nedozvie nič bližšie. „Vzhľadom k možnej identifikácií nie je prípustné povedať dokonca ani pohlavie nebohého dieťaťa. Ani rodinu príjemcu UNLP Košice neinformovala o tom, kto bol darcom srdiečka,“ zdôraznil primár Transplantačného oddelenia Ľuboslav Beňa.

Jednoznačné rozhodnutie

„Dieťa zomrelo pre vnútromozgové krvácanie. Rozhodnutie jeho rodičov o darovaní orgánu padlo spontánne,“ spresnil Beňa. Dodal, že aj keď sa pediatrickí darcovia identifikujú veľmi zriedkavo, občas sa s nimi stretávajú v praxi.

Zriedkavý prípad

„Podobný prípad sme riešili aj pred siedmimi rokmi. V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s pediatrickými intenzivistami z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach,“ pochválil primár svojich kolegov.

Pohľad sa mení

Vysvetlil, že humánny prístup darovania orgánov na transplantačné účely vidia stále častejšie. „Verejná mienka sa v tomto smere v poslednej dobe výrazne zlepšila, aj vďaka kampani 7 životov. Príbuzných v tejto súvislosti oslovujeme zásadne priamym rozhovorom,“ uzavrel šéf Transplantačného centra.

Zložitý proces

Najčastejšou indikáciou na transplantáciu je chronické zlyhanie srdca, ktoré nie je možné kontrolovať liekmi alebo chirurgickými metódami. Srdcový sval pacienta je oslabený natoľko, že nedokáže prečerpávať dostatok krvi na to, aby srdce ňou zásobovalo ostatné orgány. Orgán sa po odbere dôkladne prepláchne, aby na ňom nezostali zvyšky krvi. Následne sa uloží do špeciálneho obalu a do ľadovej drte, kde pri teplote štyri stupne Celzia čaká na príjemcu. Srdce sa musí k nemu dostať do 4-5 hodín. Výber príjemcu sa nerobí podľa poradia, ale na základe imunologických testov. Do počítača sa zadajú údaje o darcovi – krvná skupina, vek, pohlavie a genetické výsledky. Potom sa otestujú všetci čakatelia, ktorí majú zlučiteľnú krvnú skupinu s darcom, na prítomnosť protilátok. Po krížovej skúške zostávajú vo výbere len pacienti, ktorí majú kompatibilnú krvnú skupinu a nemajú protilátky proti darcovým antigénom na povrchu bielych krviniek. Na Slovensku vykonávajú transplantáciu srdca iba v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave.