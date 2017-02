Trebišov ovládla fašiangová nálada: Čo tam robili kozáci?

Trebišovčania sa už tradične tešia na poriadnu veselicu, ktorou uzavrú čas radosti a hodovania a vstúpia následne do pôstneho obdobia. Túto tradíciu udržiavajú v Trebišove už mnoho rokov.

Nechýbali ani donskí kozáci

„Naše mesto v spolupráci s kultúrnym strediskom pripravilo bohatý kultúrny program pod názvom Fašiangy. Našli si v ňom svoje, všetky vekové kategórie,“ uviedla referentka pre komunikáciu, propagáciu a styk s médiami Martina Mištaničová.

Hlavnými účinkujúcimi boli členovia Donského kozáckeho chóru Volnij Don. "Jedinečným pásmom slova, hudby a tanca strhli všetkých, ktorí zaplnili divadelnú sálu trebišovského kultúrneho strediska. Hostia spoza východných hraníc zaspievali najznámejšie ruské melodické piesne zo svojho rodného kraja," poznamenala hovorkyňa mesta.

Ruský humor

Ľudí mimoriadne pobavil najmä špecifický ruský humor, ktorý vniesol medzi Trebišovčanov nielen množstvo pozitívnej energie, ale aj radosť a smiech. „Vládla tam neopakovateľná atmosféra. Návštevníkom programu sa ani nechcelo odísť domov,“ so smiechom dodala Martina Mištaničová.

Na odbyt išli najmä fánky

Organizátori pamätali nie len na pobavenie sluchu a oka domácich, ale aj na ich chuťové poháriky. „Pripravené boli typické fašiangové jedlá. Už tradične veľký záujem bol o voňavé šišky (fánky) s džemom."

Pôst ľuďom neprekáža

To, že sa obdobie veselosti na istý čas končí, ľuďom neprekáža. Katarína (62) vidí v tom aj isté pozitíva. „Aj vďaka pôstu schudneme, čo nám môže len prospieť, aspoň budeme štíhlejšie, a tým aj krajšie,“ zasmiala sa čerstvá dôchodkyňa. Juraj (63) súhlasí so svojou manželkou. „Naši starí a prastarí rodičia sa celý život stravovali striedmo a počas pôstneho obdobia okrem mäsa vylúčili zo stravy dokonca aj mlieko a vajíčka. Možno aj vďaka tomu sa zachovali pri plnom zdraví do veľmi vysokého veku.“