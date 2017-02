Tri deti prišli o matku vinou opitého vodiča: Súd sa nekonal, dôvod vás prekvapí!

“Bodaj by už do konca svojho života nikdy nepocítil pokoj v duši za to, že mi zabil dieťa a vzal trom malým sirotám ich milovanú mamičku,” odkázala Margita Molnárová (60) opitému vodičovi Jánovi Hetnerovičovi (53).

Nešťastná babka polosirôt Mária (5), Filipa (12) a Dominiky (14) je na tom psychicky od nehody veľmi zle. Nedokázala ani vyhovieť žiadosti vodičovej manželky na posedenie pri spoločnom stole a uzmierenie.

“Moje dieťa mi už späť neprivezú, je v zemi. Keby sa to stalo preto, že mu prišlo zle, či pre poruchu motora, ale zabil ju v totálnej opitosti,” plakala.

S obžalovaným zo zločinu usmrtenia sa stretli pozostalí prvý raz zoči-voči, keď ho viedli bachari s putami na rukách do pojednávacej miestnosti. Zmohol sa iba na pozdrav.

“Je to pre nás ťažké. Doteraz sa nám neospravedlnil,” vraveli otec nebohej Juraj Molnár (61) a vdovec Peter Tóth (50).

Ten sa s deťmi prediera životom, uživiť ich musí z minimálnej mzdy. Pritom musí ešte splácať hypotéku za starší dom, ktorý kúpili krátko pred tragédiou.

Proces včera sudca trebišovského súdu odročil, lebo iba dva dni pred termínom pojednávania sa Hetnerovičov advokát zriekol obhajoby.,

“Nerozumiem tomu. Opakovane ste sa priznal aj počas vyšetrovania i v prípravnom konaní pred súdom. Prejavili ste aj ľútosť,” pýtal sa ho na dôvody predseda senátu.

“Navštívil ma advokát v ústave na výkon väzby a oznámil mi, že ma nemieni obhajovať. Nestalo sa to z mojej viny,” reagoval Hetnerovič.

Súd mu stanovil tri dni na oznámenie mena nového obhajcu, inak mu ho pridelí štát. Obžalovaný je od vlaňajšieho augusta vo vyšetrovacej väzbe. V čase spáchania skutku bol údajne v podmienke, predtým bol tiež trestaný a v karte vodiča má niekoľko zápisov.

Podľa našich informácií je zadlžený, bol spoločníkom maďarskej firmy vyrábajúcej porcelán, manželka firmu zrušila.

Bývalý funkcionár kráľovskochlmeckého futbalového klubu zabil vlani v lete Klaudiu na Hlavnej ulici vo chvíli, keď šla do neďalekého obchodu kúpiť svojim trom deťom chlieb. Ožratý miestny podnikateľ do nej vpálil autom. Vo veľkej rýchlosti nezvládol zákrutu, vyšiel na chodník a narazil do Klaudie a ďalších dvoch ľudí.

Najhoršie dopadla matka troch detí, jej bezvládne telo letelo vzduchom niekoľko metrov, prerazilo bočnú sklenú výplň autobusovej zastávky a dopadla na betónovú dlažbu chodníka. Na mieste bola mŕtva. Ďalší dvaja, pri ktorých sa pristavila na krátku zdvorilostnú debatu, prežili.

Klaudiinu susedku Máriu (43) odhodilo na opačnú stranu, utrpela viacero zlomenín končatín, chrbtice, krku. Dodnes sa lieči, chodí o barlách, nosí fixačný golier. Jej druh stihol v poslednej chvíli uskočiť, zranil sa iba ľahko.

Obžalovanému namerali v dychu 1,67 promile alkoholu. Za zločin usmrtenia spáchaný v opitosti hrozí až desaťročné väzenie.