Turistov lákajú Slováci svojou šikovnosťou a kreatívnosťou: Doma ich nechceli, zarábajú Poliakom!

V poľskej časti Tatier podniká Peter Horník (48) už tretiu sezónu. V najväčšom stredisku Zakopane postavil ako lákadlo pre turistov snežný hrad. „Skúšal som to aj na Slovensku, no bola to katastrofa. Malé strediská šetria a vo veľkých som neuspel. Napríklad v slovenských Tatrách ma odmietli, lebo by museli za to niečo málo platiť. Pritom som im dával podcenenú ponuku,“ nešetril rodák z Lomničky kritikou na pomery na Slovensku.

Vybudovaný Horníkov hrad navštevujú denne davy turistov. Najmä pre rodiny s deťmi je stavba takmer s 15-metrovou vežou obrovskou atrakciou. „Aj vďaka nám objavujú turisti Zakopané, škoda, že to nie je na Slovensku,“ konštatoval. V snežnom areáli v Zakopanom podniká aj ďalší Slovák. Ľubomír Engler (48) zo Zemplína ukazuje turistom minizoo s dravými vtákmi, muflónmi či kozami.

„Vedel by som si to predstaviť robiť aj doma, ale treba vám k tomu lokalitu. A to je na Slovensku problém,“ posťažoval sa. V poľskom vysokohorskom stredisku pracujú aj ďalší Slováci. Medzi nimi napríklad aj šermiari z východného Slovenska. „Sme radi aj za takúto možnosť, šermiarske predstavenia na Slovensku sú iba do jesene,“ povedali nám Ondrej Jakubčák (30) a Miloš Kočtúch (33), ktorí robia predstavenia pri snežnom hrade a rozosmievajú tak deti i dospelých.

O domácich Slováci tvrdia, že v podnikaní sú priami a nehádžu im pod nohy polená. „Nemal som tu žiaden problém, domáci sú veľmi féroví. Videli v mojom nápade potenciál. Keď sa s nimi raz na niečom dohodnete a podáte si ruku, tak to platí!“ zdôraznil P. Horník. Podľa neho je škoda, že podobný potenciál nedokážeme preniesť aj k nám.

„Vlastne aj vďaka nám takto objavujú ľudia Zakopané. Pritom by mohli viac chodiť do našich Tatier,“ podotkol staviteľ. O lepších podmienkach v Poľsku hovorí aj Ľ. Engler. „Keď som mal v minizoo kontrolu z inšpekcie, vypýtali si jeden papier a odišli, viac sa nestarali. Doma mám pri inej podnikateľskej činnosti kontrolu od júna minulého roka a stále nie je ukončená,“ krútil hlavou.