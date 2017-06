Prví Ukrajinci bez víz na Slovensku: Neuveríte, čo ich sem prilákalo

Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom nepraskal vo švíkoch. Podľa pracovníkov na priechode to bol deň ako každý iný. Polícia však v súvislosti so zrušením vízovej povinnosti posilnila technické aj personálne služby na hraničných priechodoch. „Nebyť stretnutia slovenského prezidenta Andreja Kisku s ukrajinským kolegom Petrom Porošenkom, ani by to nebolo potrebné,“ uviedol službukonajúci policajt. Situáciu na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom sledovala aj konzulka Ukrajiny na Slovensku Svitlana Bogdanová.

„Som tu už od polnoci. Mám službu kvôli monitoringu, ale aj poskytnutiu pomoci našim občanom v prípade nejakých problémov,“ povedala konzulka. Podľa jej údajov od polnoci do 9.30 hod. prešlo cez naše hranice 707 osôb. „Nie je to veľa, hoci biometrických pasov bolo vydaných dosť. Počas jedného mesiaca ich získalo 350-tisíc Ukrajincov. Takýto počet sme zaznamenali za celý uplynulý rok,“ vysvetľuje diplomatka.

Ako však hovorí, cestovanie je najmä o peniazoch. „Nejde len o to, že si niekto vybaví biometrický pas, ale najmä o to, že niečo stojí ubytovanie, strava a cestovanie. Darmo, ale ísť do Európy je drahé,“ konštatovala Svitlana Bogdanová. Že na hranici nie je nával, potvrdili aj bežní Ukrajinci. Zhruba v polkilometrovej kolóne čakali 1-2 hodiny. Manželia Voloďa (29) a Svetlana (30) si s malou dcérkou zvolili na cestovanie pravidelnú autobusovú linku.

„Každý čakal viac Ukrajincov, ale predpokladám, že necestovali pre obavu z dlhého čakania. Ono sa to časom rozbehne, lebo naši ľudia už dávno čakali na tento ústretový krok - pohyb bez víz,“ povedal Voľoďa. Manželka Svetlana ho doplnila: „My sme stále cestovali hlavne kvôli turistike, keďže Slovensko je nádherné. Ľudia z Užhorodu budú k vám chodiť hlavne kvôli nákupom.“

Prečo ste prišli na Slovensko?

Odpovedali nám Ukrajinci, ktorých sme stretli na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom.

Saša (24)

„Nemyslím si, že ľudia pocestujú húfne. Kto chcel, ten cestoval už dávno. Možno to spôsobil nedostatok peňazí. Veď ani Slováci, keď m vycestovať do krajín EÚ, sa nehrnuli hneď za hranice.“

Olexander (30)

„Využívam možnosť cestovať bez víz. Priplatil som si za pas, keďže mi ho vydali po týždni. Bola to slušná suma 1 050 hrivien, ale nevadí. Určite pas využijem. Chcem si aj niečo nakúpiť.“

Nikola (63), Oľga (45)

„Ideme si pozrieť Morské oko a Sninský kameň a pri návrate stihneme aj nejaký nákup.“

Andrej (36), Oksana (36)

„Aj nás dnes prekvapil nízky počet cestujúcich z Ukrajiny. Veď ako sme počuli, denne bolo vydaných 20-tisíc pasov. Možno neskôr“