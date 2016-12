Univerzita v Košiciach: Nespamätali sa z jedného požiaru a znova horelo!

Podľa košického portálu korzar.sk, zo strechy sa dymilo, preto boli volaní hasiči. "Okamžite sme uzavreli aj priechod k budove páskami a strážime, aby sa tam nik nedostal,“ povedali pre korzár zamestnanci univerzity. Hasiči prišli na miesto s dvoma autami a na strechu sa dostali pomocou výškovej techniky. Tam monitorovali, odkiaľ dym vychádza.

Stať sa to môže

Oheň opäť zbĺkol po niekoľkých dňoch. Nad tým krútia hlavami domáci, ale aj pracovníci univerzity, ktorým to nejde do hlavy, že keď sa oheň uhasil, ako je možné, že na tom istom mieste môže opäť vzplanúť. Hasiči však majú na to jasný názor. „Môže sa to stať. Viete, ak je niekde metrová halda sute, stačí malá iskra, ono to tam niekde tlie a potom začne dymiť,“ vyjadrili sa hasiči.

Pohyb po podkroví je problematický

Podľa košického portálu je pohyb po podkroví vyhorenej budovy momentálne problematický. Je tam veľké zhorenisko, statici by mali povedať, nakoľko je priestor bezpečný. Hasiči stredajšie zahorenie zlikvidovali za približne hodinu a nikto nebol našťastie zranení.

Budovu budú hasiči zrejme kontrolovať v týchto dňoch pravidelne, aby sa opäť nestalo veľké nešťastie.

Nebezpečné látky neunikli

Ničivý požiar vypukol v piatok podvečer krátko pred 18. hodinou. Plamene úplne zničili strechu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty na rohu ulíc Kostlivého a Moyzesovej. Situácia bola o to vážnejšia, že v budove boli chemické laboratóriá s horľavinami a nebezpečnými chemikáliami. Hasiči preto požiadali o pomoc i kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove. Našťastie nebezpečné látky neunikli.