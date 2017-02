Rodičia zavraždenej mamičky Veroniky budú bojovať: Vnúčika chcú dostať späť na Slovensko!

Gréka Michala Chatzitheodoridisa zadržali naši policajti v spolupráci s nemeckými kolegami 19. januára v Nemecku, kde žil.

Bol u neho aj Miško, ktorého mu dočasne zverila Veronika do starostlivosti. Nevedela mu totiž v okolí Vtáčkoviec nájsť škôlku. Do školy však mal chodiť už u nás.

Útek z Nemecka

Vlani v polovici leta očakávala Veronika synčekov príchod. No nedočkala sa ho. Vrah ju vylákal nadránom v nedeľu 7. augusta. Z domu vybehla v nočnej košeli a zmizla. Jej blízki ju našli zavraždenú v lese nad dedinou v pondelok večer.

Užialení Veronikini rodičia teraz bojujú o to, aby chlapčeka dostali do svojej starostlivosti. Súdom bol totiž zverený do opatery ich nebohej dcéry a má citové väzby i korene na Slovensku. U otca žil totiž iba rok, predtým býval s mamou u svojich starých rodičoch vo Vtáčkovciach. Tam rok prebýval aj Michail. “Dobre sme spolu vychádzali, grilovali, chodievali do lesa na huby," povedal Veronikin otec Dušan (55).

Avšak po čase sa Michail aj s Veronikou odsťahovali do Nemecka, no mladá žena od neho pre problémy po niekoľkých mesiacoch ušla.

Tešila sa na milované dieťa

Pár dní pred tragédiou Veronika prosila svojho otca Dušana, aby pripravil gril, malé kozľa a postavil v dvore domu bazén pre malého Miška.

V sobotu, deň pred jej zmiznutím, bol Dušan so svojou dcérou na návšteve u príbuzných. A tí mu až po vražde prezradili, že im Veronika radostne oznamovala, že bude prekvapenie. “Malo ním byť to, že Michail príde s malým,” vysvetľuje Dušan.

Vrah ju preľstil

Je presvedčený, že takýmto spôsobom vrah jeho dcéru vylákal a preto ona z domu vlani v nedeľu nadránom 7. augusta vyšla z domu iba v nočnej košeli a v ponožkách a nikomu o tom nepovedala: “Myslela si, že jej nesie syna, čakala na neho," myslí si otec.

Teraz je dieťa v detskom domove v Nemecku: “Určite požiadame o zverenie do starostlivosti. Manželka, ktorá to psychicky ťažko znáša, v ňom bude mať aspoň trochu našej Veroniky.," hovorí pán Dušan.

Viac o tom, či majú starkí nádej získať vnúčika a či už naše kompetentné orgány začali konať, nájdete v dnešnom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ a na webe pluska.sk.