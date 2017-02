FOTO Užíva si zimnú pohodu: Známy spevák sa cíti ako tatranský lev

Kým sa Meky dostal z najhoršieho vonku, s profesorom, ktorý ho liečil,, zhodnotili, že práve Tatry mu prospejú najviac. „Našťastie aj vďaka priateľom sa mi sem podarilo dostať. Táto nadmorská výška je predsa len o niečom inom, aj to hneď cítim,“ chválil si spevák.

Prílišný optimizmus však aj samotný Meky tlmí. „Musím si dávať pozor, aby som sa veľmi nenadchol, lebo mám všelijaké obmedzenia, ako ostrý vietor a podobne. Na to ja zvyknutý nie som. U mňa je to s takýmto druhom disciplíny o čosi horšie,“ zasmial sa spevák, ktorý sa rozprávaním pomaly dostával do tempa.

Problémy má aj s rozprávaním

Pobyt na Štrbskom plese si Miro Žbirka pochvaľuje. Zároveň však tvrdí, že od klasickej dovolenky to má ďaleko. „Keď nie ste fit, nemôžete hovoriť o dovolenke. Asi ste si na mne aj všimli, že najprv som si musel dať kávu a postupne začať rozprávať,“ vysvetľoval.

Známy spevák prezradil aj jednu nepríjemnú vec, ktorá mu mohla znepríjemniť muzicírovanie „Skoro som si zlomil na ruke prst, lebo som sa takzvane vykýbloval. Ten prst potrebujem na klavír,“ ukazoval spevák na ruku.

Tatry si Žbirkovi dlhodobo známe. Nie je náhoda, že si ich vybral za svoj dočasný pobyt. „Keď som mal ešte malé deti, chodievali sme tu každý rok. Tu sa naučili lyžovať. Ísť do Tatier bolo dobré aj z toho dôvodu, že deti takto lepšie spoznávali Slovensko, lebo ho prakticky museli celé prejsť doplnil Meky.