Zúfalí rodičia Veroniky: Ako nám toto mohol jej vrah napísať?

Napriek dohode s bývalou družkou Veronikou ich spoločné dieťa priviezť na Slovensko neplánoval!

Nasvedčuje tomu jeho konanie počas uplynulého viac ako roka. Pritom Miška (7) mal mať u seba v Nemecku Grék Michail Chatzitheodoridis iba dočasne. Vlani v septembri mal chlapec nastúpiť do školy na Slovensku.

Veronika v polovici leta túžobne očakávala synčekov návrat, nevedala sa ho dočkať. A ani sa nedočkala. Jej vrah ju vylákal v nedeľu nadránom z domu jej rodičov.

O jednej v noci 7. augusta vyšla iba v nočnej košeli a ponožkách, našli ju na druhý deň zavraždenú v lese nad dedinou. Iba pár metrov od rodičovského domu, kde kedysi spoločne aj s Michailom bývali.

Policajti udreli nečakane

Polícia z jej vraždy obvinila práve jeho, spolu s nemeckými kolegami ho zadržali 19. januára v Nemecku, pri Düsseldorfe.

Veronikini rodičia od augusta prežívali strašné chvíle. Prišli o prvorodenú dcéru, aj o vnúčika. No o toho sa rozhodli bojovať!

No kvôli policajnému vyšetrovaniu museli hrať Michailovu hru a nemohli prezradiť, že ho podozrievajú z vraždy ich milovanej dcéry.

Podľa našich informácií sa policajti báli, aby muž nezdrhol do Grécka, kde by jeho zadržanie bolo oveľa komplikovanejšie.

Hrali jeho hru

Preto museli všetci postupovať opatrne. Starkí prostredníctvom ich mladšej dcéry s bývalým nádejným zaťom komunikovali. “Stále sa na niečo vyhováral. Veď ani na dcérin pohreb s vnukom neprišiel. Vždy si niečo vymysel. A iba týždeň po pohrebe pýtal jej úmrtný list. Nechápem, na čo by mu bol,” vravel nám Veronikin otec Dušan Mitaľ. Spolu s manželkou požiadali naše kompetentné orgány o to, aby bol Miško pridelený do ich starostlivosti.

To však Gréka vyplašilo! Šesť dní pred jeho zatknutím im v noci napísal správu, z ktorej im vyrazilo dych. Opisoval im udalosti ostatných dní i správanie Miška. Starí rodičia ostali zo správy v šoku. Všetko vyzeralo tak, akoby bol vnúčik proti nim!

