Versače oslavoval 40. narodeniny, Nora na žúrke chýbala: Z kamarátov opäť nepriatelia?

Versače oslávil narodeniny v piatok 16. decembra. Podľa fotiek, ktoré zverejnil na internete má už jednu párty za sebou. Ako nám prezradil, išlo o firemný večierok, na ktorom si zároveň pripili hostia aj na jeho zdravie.

„Večierok som zvrtol na takú luxusnejšiu narodeninovú oslavu,“ priznal sa nám oslávenec, ktorý štýlovo nahodený pózuje na fotkách až pri štyroch tortách. Tie sú v bielej a čiernej farbe so zlatou výzdobou.



Dvojica, ktorá sa v minulosti častovala rôznymi vulgárnymi nadávkami a invektívami v súčasnosti vychádza veľmi dobre. Preto nás zarazilo, že na záberoch chýba jeho kamarátka Nora.

„S pani Mojsejovou mám oslavu dnes v Košiciach v kruhu rodiny. Bude tam jej mama, sestra, celá rodina,“ prezradil nám Versače.

Jeho slová nám potvrdila aj samotná Nora. „Áno, budem dnes večer na oslave,“ dodala. Chceli sme vedieť, aký darček má pre Versačeho pripravený. „Nie, nepoviem, to je tajomstvo. Veď to dáte do novín a je po prekvapení, lebo Versače bude určite prvý, čo si článok prečíta, nie som na hlavu,“ zareagovala so smiechom Mojsejová. No nakoniec naznačila, čo mu podaruje. "Bude to niečo sladké," naznačila.