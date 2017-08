VIDEO FOTO Košičanka Zuzana: Takto som prekonala La Manche!

Dokázala to! Košičanka Zuzana Jusková (43) je prvou Slovenkou v ére samostatnosti, ktorá si trúfla pokoriť úžinu La Manche. Z anglického pobrežia vyplávala v stredu (16. 8.) o piatej ráno. Na francúzsky breh vystúpila po 36 kilometroch a vyše jedenástich hodinách. Dokonca mala lepší čas ako jej tréner Zoltán Makai, ktorému to v roku 2002 trvalo o šesť minút dlhšie.

Tromfla aj trénera

Práve Makai sa stal v ére samostatnosti prvým Slovákom, ktorý svetoznámy prieliv prekonal. Po ňom to dosiahli aj Jozef Lendacký (2004), Ivan Gazdík (2009), Peter Dolník (2013) a František Nehaj (2016).

Zuzanu sprevádzali na lodi Louis Jane tréneri Vladimír Mravec, Zoltán Makai, Andrea Ostrihoňová a pilot Andy King. Po úspešnom zdolaní kanála zaplavili sociálne siete desiatky gratulácií. „Vedela som, že to dá. Klobúk dole, veľký rešpekt,“ reagovala Zdenka. „Fantastické, úžasné, obdivuhodné,“ pridali sa viacerí.

Drina a odriekanie

So Zuzanou sa nám spojiť nepodarilo, no o jej heroickom výkone svedčia slová, ktoré pred pár dňami uverejnila na svojom blogu Andrea Ostrihoňová. „Len málokto si vie predstaviť, koľko driny, odriekania, síl a nekonečných minút sa skrýva za dvojročnou prípravou na takúto plavbu. Plávať, aj keď sa vám nechce. Plávať, aj keď je zima a prší. Plávať, aj keď vás už bolia všetky svaly v tele. Plávať, aj keď vás žerie morská soľ do krvi,“ priblížila, čo Zuzaninmu veľkému úspechu predchádzalo.