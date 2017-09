Víkend plný umenia: Tatry rozkvitnú folklórom, vážnou hudbou, jazzom i hudbou mladých

Rozlúčka s letom bude tento rok vo Vysokých Tatrách unikátna a úplne iná než doteraz. Návštevníci nájdu počas predĺženého víkendu na svojich obľúbených miestach zaujímavé spojenie umenia, kultúry a hôr. Do Vysokých Tatier zavítajú osobnosti, ktorých hudobná tvorba je pre Slovensko pýchou rovnako, ako prírodné krásy našich veľhôr. Vystúpenia budú o to unikátnejšie, že budú upravené do špeciálnych verzií tak, aby dokonale zapadli do daných prírodných lokácií.

