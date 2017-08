Víťaz reality show lieta v problémoch: Poriadne si zavaril!

V minulosti hviezdil v jojkárskych VyVolených pre svoju výstrednú povahu a teraz zahviezdil vo Svidníku pre bitku. Bývalý kontroverzný účastník jojkárskych VyVolených Erik Hilár Lakatošovie (45) sa pred dvomi týždňami odviazal. Až natoľko, že napadol 27-ročnú čašníčku z obce Cernina.

Prípad vyšetruje polícia

Incident sa stal v utorok o druhej ráno pred herňou na Poštovej ulici v meste pod Duklou. “Zlomil jej prst,” dozvedeli sme sa od Svidníčanov. Informáciu o potýčke potvrdil prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik: “Ženu mal niekoľkokrát udrieť rukami do hlavy a chrbta, strkať do nej a ťahať za vlasy. Následkom toho spadla na zem, kde ju mal viackrát udrieť dlaňou do tváre a chrbta.”

Polícia ešte v tú noc prijala oznámenie pre podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. No mladá žena doručila policajtom lekársku správu o tom, že utrpela zranenia s dobou liečenia 3 až 4 týždne. Preto vec prevzali policajti zo skráteného vyšetrovania ako podozrenie z prečinu ublíženia na zdraví a výtržníctva. “Momentálne sú vykonávané úkony predprípravného konania,” dodal hovorca.

Nevykrúcal sa

Najznámejšia postavička a víťaz druhej série reality show VyVolení z roku 2006 sa k obvineniam postavil chlapsky a sypal si popol na hlavu. Ku všetkému sa priznal: “Dostal som sa do šarvátky s barmankou. Bližšie sa nebudem vyjadrovať, lebo je to v štádiu vyšetrovania.”

Nič nezatajoval, ani sa nesnažil zahmlievať a zachoval sa čestne: “Nehovorím, že to nie je pravda, lebo je. Priznávam si chybu, veľmi ma to mrzí. Bol som sa aj osobne ospravedlniť.”

Tri dni po skutku ubehol rok od chvíle, kedy sa Erik vrátil z basy. Dostal sa tam za opätovný útok na policajta. Rok sekal dobrotu, od svojho návratu z väzenia pracuje ako redaktor pre istú rómsku internetovú televíziu.