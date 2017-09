Vojna na východe: Dvaja podnikatelia sa bijú, doplácajú na to obyčajní ľudia

Spoločnosť Nexis Fibers (NF) Humenné vyrábajúca umelé vlákna vraví o dlhodobej šikane zo strany tamojšieho vlastníka priemyselného parku. Ten patrí firme Chemes, ktorú ovláda podnikateľ Ján Molnár. Uchýlil sa k hrubým spôsobom nielen voči Nexisu, ale aj jeho zamestnancom a dokonca aj ich obchodným partnerom.

Bráni im vstupovať do areálu napriek platným vecným bremenám, zakazuje im vchádzať autami k objektom patriacim Nexisu, začal od nich vyberať neoprávnené poplatky, zvyšovať im nájom a najnovšie ich odpojil od energií v jednej z hál, kde sú v prenájme.

Zamestnanci v šoku

Keď si chcel NF z haly vysťahovať výrobné stroje a premiestniť do priestorov v ich vlastníctve, vymenili im zámky a nevpustili najatých sťahovákov. “V nedeľu nás nechceli pustiť do práce vôbec. Keď sme namietali, že tam máme osobné veci, tak nám dali 15 minút na to, aby sme si ich vzali a v sprievode viacerých esbéeskárov nás vyprevadili k bráne,” Mária Bizubová.

Ona a jej vyše 90 kolegov sú teraz na nútenej dovolenke a strachujú sa, aby neprišli o prácu. Lebo v regióne je ťažké sa zamestnať.

Pomoc hľadajú u samosprávy

NF požiadal mesto Humenné o ochranu pred neoprávnenými zásahmi do pokojného stavu v areáli parku. “Považujeme ich za extenzívne, šikanózne a absolútne neoprávnené," uviedol právny zástupca spoločnosti NF Matej Sedláček.

Vo štvrtok bolo naplánované verejné vypočutie, no zástupcovia Chemesu neprišli napriek doručenému predvolaniu. Tvrdia, že požiadali o odročenie, keďže podľa nich došlo k nezákonnému postupu pri doručovaní.

Primátorka mesta Jana Vaľová to považuje za obštrukciu. Rozhodnutie mesto vydá po preštudovaní spisu. Bude ihneď vykonateľné.

Súd im vyhovel

Zástupcovia NF podali aj súdnu žalobu. Vo štvrtok podvečer obdržali súdne rozhodnutie. Humenský sudca Peter Sivák však neodkladným opatrením nariadil Chemesu zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania žalobcu pri premiestňovaní výroby a pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu - teda vstupu do areálu, vjazdu a výjazdu áut.

Vyhovel Nexisu v plnom rozsahu. Voči tomuto rozhodnutiu je však možné odvolať sa.

Škody pribúdajú

A zatiaľ čas hrá proti Nexisu. V hale sa totiž nevyrába, ohrozená je celá výroba, a v hre je strata dôvery NF u jeho odberateľov a ukončenie kontraktov. Škody ráta NF v státisícoch. “Obrat sme z prevádzky v tejto hale vykazovali ročne vo výške 2-miliónov eur, o ktoré prídeme,” doplnil výkonný riaditeľ NF Ján Kučeravý. Na výrobe v tejto firme je závislých okolo 1500 živiteľov rodín.

Vidia to inak

Chemes v oficiálnom stanovisku uviedol, že im je ľúto, že zamestnanci Nexis-u sú “rukojemníkmi svojho vedenia, ktoré nedodržuje akékoľvek dohody.” Výšku nájomného považujú za obvyklú a je vraj “dokonca nižšia než účtuje Nexis svojim nájomcom.”